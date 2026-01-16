Заболеваемостта в област София е по-висока от средната за страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Софийска област е по-висока от средната за страната, съобщава на сайта си Регионалната здравна инспекция – Софийска област. Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000.

Случаите на грип и остри респираторни заболявания за Софийска област започват да се увеличават от началото на ноември 2025 година. От 3 до 11 ноември 2025 г. случаите са били 175, което определя заболяемост от 161 на 10000 души.

До втората седмица на 2026 г. броят регистрирани бе 201, съобщи БТА.

Седмичният брой на заболелите варира, като по време на коледно-новогодишни празници се отбелязва спад в регистрираните случаи.

В началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, като сега са основно от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години.

Епидемичната обстановка във всички общини е спокойна и няма натоварване на извънболничната и болнична помощ.

На 12 януари във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта са приети 24 пациенти с грип и ОРЗ. Редовно се изпращат проби за потвърждаване в референтната лаборатория за грип и ОРЗ на Националния център за заразни и паразитни болести.

От изследваните проби около 15% са положителни за грип тип А (H3N2), като има положителни проби и за грип тип А (H1N1), риновируси, SARS-CoV-2 и др. Инспекторите по места дават указания за провеждане на сутрешния филтър в детските и учебни заведения, за спазване на противоепидемичен режим на работа в лечебните заведения с цел ограничаване на възможностите за предаване на заболяването.

Аптечната мрежа разполага с необходимите лекарствени средства и диагностични тестове.

Временно затруднение с наличностите на лекарство Тамифлу е имало в аптеките на град Самоков, но проблемът вече е решен.

По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12.2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%.

Държавните здрави инспектори от РЗИ-Софийска област следят ежедневно за случаите на грип и ОРЗ.

При промяна на епидемичната обстановка ще се обсъдят временни противоепидемични мерки за областта.