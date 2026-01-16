ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха грипна епидемия и в Добрич, учениците преминават онлайн

Заболеваемостта от грип се увеличава СНИМКА: Pixabay

Грипна епидемия е обявена официално от днес в област Добрич. Общата заболеваемост в последната седмица е 239 на 10 000 души и в почти всички възрастови групи е достигната епидемична стойност. Учениците ще учат онлайн, а свижданията в болниците са забранени.

"От 19 до 25 януари се въвеждат противоепидемични мерки, които са съгласувани с държавния главен инспектор - съобщават от РЗИ - Добрич. Преустановяват се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизации, а учебните занятия преминават в онлайн среда."

Единствено изключение се допуска за ученическите олимпиади, насрочени за 23 и 24 януари, които ще се проведат присъствено, съобщи БНТ.

Най-висока е заболеваместта сред децата от 0 до 4 години - над 1137 на 10 000 души, сочат данните на местната здравна инспекция. Следва възрастовата група на учениците до 14 години със 760 заболели на 10 000 население. Най-ниска е заболеваемостта сред пенсионерите.

