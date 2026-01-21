Самота и социална изолация увеличават риска от деменция с 30% до 60%

57, 70, 78 години – трите възрасти, когато мозъкът отслабва драматично

Когнитивният упадък е естествен процес. Той се подготвя още през 40-те години на живота, а в средата на 50-те вече не е изключено да се озовем в средата на стаята с мъчителния въпрос: “Всъщност защо дойдох тук?”.

Въпреки че случайните пропуски в паметта в средната възраст са естествена част от процеса на стареене, проучване от края на 2025 г. е установило, че има три ясно изразени пика, когато когнитивният спад е по-очевиден при всички. Тези ясни пикове, наблюдавани на 57, 70 и 78 години, са значително по-изразени при някои хора и причината за това е проста: начинът на живот.

Китайското проучване, публикувано в сп. Nature Aging, измерва нивата на 13 протеина, които са свързани с ускореното стареене на мозъка и невродегенеративните заболявания. Интересно е, че

пиковете са свързани със спада на хормоните

до въздействието на пенсионирането

Ефектът, който те оказват върху мозъка, е очевиден години по-късно. Но това не означава, че въздействието им е извън нашия контрол.

“Тези ключови възрасти в изследването са моментите, в които започваме да виждаме съществени промени в мозъка. На 57 г. става въпрос за това колко добре сме се справили с физическите промени, които идват със средната възраст и менопаузата. На 70 г. става въпрос за това колко добре сме поддържали мозъка си стимулиран в периода преди и след пенсиониране, а на 78 г. това е свързано с нивата на онези “когнитивни резерви”, които сме изградили, като сме се предизвиквали да правим трудни неща”, обяснява пред британския в. “Дейли телеграф” проф. Барбара Сахакян от катедрата по психиатрия към университета в Кеймбридж. Тя е съавтор на Brain Boost – книга за множеството физически и умствени действия, които поддържат здравословна когнитивна функция през целия живот.

“Точно както контролираме холестерола много преди той да причини инфаркт, така и чрез промени в начина на живот поне 10 г. преди тези пикове, описани в проучването, можем да променим бъдещето си. Това е ключовото послание”, вдъхва оптимизъм изследователката.

Но защо точно 57, 70 и 78 години?

До 57-годишна възраст мозъкът се свива. Това е процес, който започва още на 30 г., но едва тогава намаляването на обема на мозъка е очевидно поради намаляващото бяло вещество - мрежата от нервни влакна, която позволява на различните мозъчни региони да комуникират ефективно. Накратко,

широколентовият интернет в главата се забавя

Този естествен упадък се изостря от разпространението му в средната възраст. Д-р Сабин Доне, лекар по дълголетие със специален интерес към здравето на мозъка и водещ експерт по продуктивен здравен мениджмънт, казва, че наддаването на тегло влияе върху функционирането на мозъка по много начини. “То е свързано с намалено кръвоснабдяване, следователно намаляване на хранителните вещества и есенциалните мазнини, от които мозъкът се нуждае, и натрупване на отпадъчни продукти, които не се изхвърлят навън. Телесните мазнини освен това са възпалителни. Затлъстяването е свързано с оксидативен стрес - онези нестабилни кислородни атоми, които увреждат клетките, включително невроните.” Нови изследвания показват също, че

високият холестерол може да увеличи риска от деменция

Какво би могло да се направи?

Проучването в Nature Aging е проведено със здрави участници и е ясно, че лошият начин на живот на хората с най-ниски нива на протеини е оказал огромно влияние. Но това работи и по обратния начин. Проучванията показват, че упражненията са изключително неврозащитни - те увеличават размера на хипокампуса и подобряват паметта.

Проф. Сахакян предлага прост съвет. “Продължете да тренирате - има много ползи, включително за костната плътност и предотвратяване на депресията. Всяко упражнение, което повишава сърдечната честота малко, е по-добро от заседналия начин на живот.”

Д-р Доне пък смята, че е добре да се занимаваме с ежедневните си задачи с добавена енергия. “Не използвайте ръцете си, когато ставате. Бутнете стола си назад и се изправете, без да използвате ръце. Не казвайте: “Вдигни това вместо мен. Натоварвайте мускулите. Накратко, не спирайте да се движите.”

Лекарката препоръчва да се правят тестове за признаци, че метаболизмът може да е забавен, и да се следи съотношението талия - ханш.

За жените всичко над 0,85 е червен флаг, докато

при мъжете то трябва да е под 0,9

“Ако никога не сте проверявали хормоните си, направете го. Естрогенът, кортизолът, инсулинът и тестостеронът са хормони, които са от съществено значение за здравето на мозъка по безброй начини, обяснява д-р Доне.

На 70 години най-известният от 13-те протеина, свързани с когнитивния спад - тау, започва да се натрупва в мозъка. Наблюдава се изтъняване на кората, което води до намалени синапсни връзки в областите, отговорни за мисленето и ученето. Също така се наблюдава свиване на фронталните лобове и хипокампуса, областите на мозъка, отговорни за по-високите когнитивни функции.

“Можем да видим промените в протеините 10-15 години преди хората да станат симптоматични и да покажат някакви доказателства за спад. Начинът на живот не може да го спре напълно, но колкото по-дълго имате време да правите промени и да изграждате когнитивни резерви, толкова по-добър е резултатът”, категорична е проф. Сахакян.

Когнитивният резерв описва нашата устойчивост към влошаване на мозъчното състояние и може значително да забави началото на невродегенерацията и въздействието на заболявания като алцхаймер и деменция. “В случай на мозъчно увреждане или болест на Алцхаймер натрупаният когнитивен резерв ще ви направи по-устойчиви на неговия ефект”, обяснява британската професорка.

Изграждането на когнитивни резерви започва в детството

Проучване от 2022 г., публикувано в сп. Neurology, установява, че хора, които развиват висок “когнитивен резерв” до 69-годишна възраст, могат да намалят вероятността от спад в паметта и мисленето, дори ако имат ниски когнитивни способности в детството.

Смята се, че този период е решаващ за справяне със сериозни рискови фактори за деменция и болестта на Алцхаймер: самота и социална изолация, които според проучванията могат да увеличат риска от деменция съответно с 30% и 60%. Едно проучване показва, че пет от 13-те протеина, свързани със стареенето на мозъка, се увеличават в отговор на самотата. Хората се нуждаят от социализация и стимулация – контактът лице в лице е много благоприятен за възрастните хора.

На 78 г. обемът на мозъка намалява допълнително, както и притокът на кръв към него. Наблюдава се натрупване на протеини, свързани с възпаление, и когнитивните резерви започват да се изчерпват.

Какво би могло да се направи?

Въпреки че може да предпочитате децата да настройват новия ви телевизор, по-доброто решение е да го направите сами. “Коефициентът на интелигентност е генетичен, но образованието и изучаването на нови неща са изцяло под ваш контрол - казва проф. Сахакян. Многобройни проучвания показват, че тези, които са развили по-дълбок кладенец от невронни връзки, се справят по-добре дори когато мозъкът е увреден от свързан с възрастта спад.

Д-р Доне предупреждава, че трябва постоянно да “следим нещата, които причиняват възпаление”. Това означава да се храним добре, да спортуваме, да избягваме захари и твърде много стрес. Стресът е замислен като реакция на извънредна ситуация – цялата енергия се насочва към справяне с нея. Хроничният стрес намалява наличната енергия за основни функции като възстановяване и растеж.