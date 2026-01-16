За първи път лекари извършиха аорто-коронарен байпас, без да отварят гръдния кош

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път лекари извършиха аорто-коронарен байпас (АКБ), без да отварят гръдния кош на пациента, предаде Ройтерс.

Хирургическите инструменти са проникнали през кръвоносен съд в крака на пациента, според публикация в изданието Circulation Cardiovascular Interventions, и процедурата е пренасочила кръвта около запушена артерия. Учените смятат, че това постижение ще предложи възможност по-малко травматичната алтернатива на операцията на открито сърце да стане широко достъпна.

„Постигането на този резултат изискваше известно нестандартно мислене, но вярвам, че разработихме изключително практично решение", каза ръководителят на екипа д-р Кристофър Брус от Медицинския университет „Емъри" в Атланта, щата Джорджия.

Първият пациент не е могъл да се подложи на традиционната АКБ интервенция поради сърдечна недостатъчност и лошо функциониращи изкуствени клапи. „Беше изключително удовлетворяващо да видя как този проект е разработен, от концепцията до работата с животни и клиничното приложение", каза д-р Брус. Необходими са обаче допълнителни тестове, преди новият метод да бъде широко приложен, обобщава Ройтерс, цитира БТА.