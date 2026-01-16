ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ТИР се преобърна на пътя между Враца и Мездра, дви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22106452 www.24chasa.bg

За първи път лекари извършиха аорто-коронарен байпас, без да отварят гръдния кош

3060
Методът ще има нужда от още тестове. СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

За първи път лекари извършиха аорто-коронарен байпас (АКБ), без да отварят гръдния кош на пациента, предаде Ройтерс.

Хирургическите инструменти са проникнали през кръвоносен съд в крака на пациента, според публикация в изданието Circulation Cardiovascular Interventions, и процедурата е пренасочила кръвта около запушена артерия. Учените смятат, че това постижение ще предложи възможност по-малко травматичната алтернатива на операцията на открито сърце да стане широко достъпна.

„Постигането на този резултат изискваше известно нестандартно мислене, но вярвам, че разработихме изключително практично решение", каза ръководителят на екипа д-р Кристофър Брус от Медицинския университет „Емъри" в Атланта, щата Джорджия.

Първият пациент не е могъл да се подложи на традиционната АКБ интервенция поради сърдечна недостатъчност и лошо функциониращи изкуствени клапи. „Беше изключително удовлетворяващо да видя как този проект е разработен, от концепцията до работата с животни и клиничното приложение", каза д-р Брус. Необходими са обаче допълнителни тестове, преди новият метод да бъде широко приложен, обобщава Ройтерс, цитира БТА.

Още здравни новини вижте тук
Методът ще има нужда от още тестове. СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)