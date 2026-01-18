Доц. Силви Кирилов: Пикът на грипа ще е в края на месеца, болните да се изолират вкъщи

Винаги през януари актуалната тема са грипа и вирусните инфекции и има създадени условия за това. Когато се появи един вирус, той има създадени всички условия, особено когато е по-лесно възприемчив, да се получат такива ситуации. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

"Единият начин е имунизацията, която трябва да се предприеме поне 2 месеца преди това и другият начин е като съблюдаваме някакъв режим на поведение и най-важното хората, които смятат, че имат вече някаква симптоматика, трябва да се изолират вкъщи", посочи той.

Първа Варна обяви грипна епидемия, от утре е Добрич, а наближават ръста 200 на 10 000 души Бургас и Силистра. Кирилов каза, че здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища.

Няма по-регулиран пазар в България от този за лекарствата, каза още той.

Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни здравният министър.

Специалистите от регионалните здравни инспекции ежедневно поддържат връзка с главния държавен здравен инспектор и ако се достигне до обявяване на епидемия, която е свързана с ограничаване на много дейности, самата заповед също се съгласува от главния държавен здравен инспектор.

Според него децата са най-уязвими към този грипен щам, тъй като имунната им система няма компетенцията, която има възрастния човек. От грипа обаче са застрашени и хората над 65-годишна възраст, тъй като тяхната имунна система пък отслабва, а те имат и други сериозни заболявания и възможността за усложнения от грип е значително по-голяма.

Силви Кирилов е категоричен, че към този момент няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната:

"Първо влязоха в Източна България, след това явно ще се застъпват и едва ли ще се стигне до национална епидемия."

Кирилов коментира и изграждането на детски болници в София и Бургас.

В Бургас теренът е общински и се е започнала процедура, професионалната общност е позитивно настроена, а мащабът е различен. В София теренът е със сложен казус, а инфраструктурата е различна, посочи той.