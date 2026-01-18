ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори пациент почина от грип в Северна Македоня

Заболеваемостта от грип се увеличава СНИМКА: Pixabay

69-годишен пациент е починал от грип в Университетската клиника за инфекциозни болести в Скопие от потвърдена инфекция с инфлуенца тип А.

Причината е, че мъжът е имал множество придружаващи заболявания и не е бил ваксиниран, съобщи директорът на клиниката Фадил Цана.

„Пациентът беше приет в изключително тежко общо състояние, с развита масивна бронхопневмония. Незабавно беше настанен в интензивно отделение и поставен на механична вентилация, но въпреки всички предприети мерки, за съжаление, той почина. Пациентът имаше хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатия и други съпътстващи заболявания", заяви д-р Цана, информира Би Ти Ви.

Починалият е от вътрешността на страната, като симптомите са продължили около 5 дни преди хоспитализацията.

По данни на клиниката в момента са хоспитализирани около 30 пациенти с грип. Част от тях са с по-лека клинична картина, други – с по-тежка, като няколко са на кислородна терапия, а един е на механична вентилация.

Това е вторият смъртен случай от грип в Северна Македония от началото на сезона. Миналата седмица в същата клиника почина и 75-годишна жена.

