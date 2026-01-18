Правете секс само веднъж седмично, съветва водещ световен експерт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещ световен експерт по връзки определи точното количество седмичен секс, от което двойките се нуждаят, за да останат свързани - и колко често трябва да внесат нещо ново в спалнята.

Това е въпросът за милион паунда: колко често средно трябва да прави секс една двойка, за да осигури дълготрайна и смислена връзка, пише "Дейли мейл".

Цифрата може да изглежда дълбоко лична - и зависима от множество различни фактори, включително възраст, дали двойката има деца и дали живеят заедно.

Но водещ световен експерт казва, че знае точно колко секс трябва да имат двойките, за да поддържат връзката си - и отговорът може просто да ви изненада.

Професорът по човешка сексуалност д-р Никол Макниколс преподава един от най-популярните курсове в Университета на Вашингтон.

Курсът, озаглавен „Разнообразието на човешката сексуалност", е пълен с над 4000 студенти всяка година и почти винаги има списък с чакащи.

Студентите са помолени да се запитат какво прави сексуалния живот удовлетворяващ – и им се казва да анализират своя собствен като отправна точка.

Много хора, обяснява д-р Макниколс, често приемат, че доброто време в спалнята зависи от добрите отношения с партньора като цяло.

Но всъщност, посочва тя, изследванията са установили обратното: колкото по-добър е сексът на една двойка, толкова по-вероятно е тя да смята връзката си за удовлетворяваща и толкова по-дълго са склонни да останат заедно.

Изследвайки данни, картографиращи траекториите на връзките на хиляди двойки във времето, д-р Макниколс установява, че сексуалното удовлетворение предшества удовлетворението от връзката в повечето случаи.

„Ако погледнете двойки във времето, които са помолени да водят ежедневни дневници за това колко доволни се чувстват във връзките си и какво е психическото им благополучие – включително колко щастливи и доволни от живота се чувстват като цяло и колко удовлетворяващ е сексуалният им живот – това, което виждате, е, че когато настъпи покачване на сексуалното удовлетворение, радостта и удовлетворението във връзката следват", обясни тя в подкаста „Modern Love" на New York Times.

За щастие на заетите двойки, казва д-р Макниколс, това не означава, че трябва да правите секс през цялото време.

Всъщност данните показват, че има златна среда за това колко често една двойка трябва да има интимност. И е по-рядко, отколкото може би очаквате: само веднъж седмично.

Ако двойките искат да правят секс повече от това, това е фантастично за тях, казва д-р Макниколс, но това не е задължително да направи връзката им по-силна.

„Когато разгледаме ползата от секса за благополучието на връзката, тя не се увеличава след около веднъж седмично", обясни тя.

„Това не е астрономическо количество време."

И не е само честотата, която д-р Макниколс казва, че е важно да се вземе предвид.

Двойките с най-силни връзки, показват изследванията, също така въвеждат нещо ново в сексуалния си живот приблизително веднъж месечно.

„Не е нужно да означава, че ще отидете в сексшоп и ще си купите куп кожени дрехи и дрехи за медицинска сестра", каза д-р Макникълс.

„Това е фантастично, ако искате да опитате. Но може просто да използвате повдигната мисионерска поза."

„Можете или да поставите възглавница под бедрата на жената, или краката ѝ около врата на партньора ѝ, което ще повдигне таза под ъгъл, който ще бъде по-приятен и по-вероятно да доведе до оргазъм за нея, увеличавайки повърхността на местата, които се чувстват най-добре за нея."

„Може да става въпрос за секс в различна стая, секс, докато сте на почивка, секс в различно време на деня от обикновеното, секс, тоест, с включени светлини, секс с изключени светлини.

„Всъщност става въпрос за това да притежавате свой собствен вид това, което ви кара да се стигате до сексуална ситуация, чувствайки се овластени да се появите, да отстоявате собствените си нужди, да общувате и да имате взаимно приятно преживяване.

„И наистина става въпрос за поемане на отговорност, за това да поемете тази отговорност в свои ръце и да знаете, че имате силата да го направите."

Последни изследвания сякаш потвърждават теорията на д-р Макникълс.

Учени от Университета в Манчестър установиха, че 85% от жените, които са правили секс веднъж седмично, се описват като „сексуално удовлетворени".

Според изследванията поколение Z прави секс 3 пъти в месеца, а милениали и поколението Х - 5 пъти. Бумерите са интимни 3 пъти в месеца.