ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-популярното име за момиче в Турция през 2025 г...

Времето София -9° / -9°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22116884 www.24chasa.bg

Добрич е в грипна епидемия от днес

1472
Добрич е в грипна епидемия от днес Снимка: pixabay

От днес Добрич е в грипна епидемия. Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 25 януари учениците минават на онлайн обучение. Спират се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваeмостта сред децата от 0 до 4 години - почти 1 140 души, сочат данните на местната здравна инспекция. А най-ниска - сред пенсионерите.

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас. Очаква се в следващите дни още области на обявят грипна епидемия, съобщава БНТ.

Още здравни новини вижте тук
Добрич е в грипна епидемия от днес Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)