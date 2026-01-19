Добрич е в грипна епидемия от днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес Добрич е в грипна епидемия. Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 25 януари учениците минават на онлайн обучение. Спират се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваeмостта сред децата от 0 до 4 години - почти 1 140 души, сочат данните на местната здравна инспекция. А най-ниска - сред пенсионерите.

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас. Очаква се в следващите дни още области на обявят грипна епидемия, съобщава БНТ.