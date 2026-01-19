Шефът на лекарския съюз: Едва ли ще има национална грипна епидемия

Не мисля, че тазгодишната грипна епидемия се различава от тези в другите години и едва ли ще има обявена национална грипна епидемия. Това каза в студиото на предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов.

Засега грипна епидемия има само във Варна и в Добрич. Репортаж от Бургас показа, че и там положението е напрегнато, но има достатъчно места в болниците и не се е стигнало до положение да се вземат мерки за ограничаване на събиранията на хора.

Според Брънзалов всяка зима броят на желаещите да се ваксинират се увеличава, особено за безплатните ваксини, които се прилагат за хора над 65-годишна възраст. Грипният вирус обаче е много изменчив и не може да остават ваксини за следващата година, защото те за нищо не служат. Затова трябва да се прецизират поръчките.

Председателят на Българския лекарски съюз предупреди, че ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество. И призова да се осигури стабилна финансова защита за младите лекари, дори като специализират. Държавата трябва да си позволи, защото демографската криза в медицинските специалности, е още по-изявена и България ще среща много големи проблеми, предупреди още веднъж Брънзалов.

Той посочи още, че в нестабилната политическа обстановка и при липсата на бюджет не може да се реши нито един проблем в системата на здравеопазването. Бюджетът е част от националния рамков договор, касаещ цените на медицинските услуги и те ще останат същите, коментира той.

Според него колкото и да е малко увеличението на бюджета на НЗОК, могат да се провеждат чрез него различни политики, да се въвеждат нови дейности, технологии и медицината да галопира напред. България може да предоставя много добро здравеопазване, ако има съответното финансиране, коментира Николай Брънзалов.

Той посочи, че правителството и парламентът не се занимава с потребителската такса при посещение при лекар. „За размера на потребителската такса трябва да има дебат по тази тема. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите. Смешните в момента пари за пенсионерите е 51 евроцента за посещение при лекар, а за останалите граждани е смайващата сума от 1.48 евро. Просто ме е срам да коментирам тази тема", изтъкна Николай Брънзалов.

Той отбеляза още, че болниците не са затвор и пациентите могат да отидат къде ли не, ако не им се правят изследвания – дори и в игрални зали. БЛС ще даде предложения за подобрения на контрола.

„Бомбата, която се хвърли в обществото е – вижте какво правят лекарите с парите на обществото", посочи Брънзалов.