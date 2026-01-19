Шефът на БЛС: Размерът на потребителската такса е подигравка с лекарите

Темата за размера на потребителската такса остава без обществен и парламентарен дебат. В момента таксата за пенсионери, които не са освободени, е 51 евроцента, а за останалите граждани – 1,48 евро. Тези суми са несъразмерни на реалните разходи и представляват подигравка с лекарите. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

"Липсата на редовен държавен бюджет, включително и на бюджет за здравеопазването, създава сериозни проблеми в системата", посочи той.

По думите му без бюджет не може да се проведе нито една реална реформа, тъй като бюджетът е в основата на Националния рамков договор и определя цените на медицинските дейности.

Според него цените на медицинските услуги остават непроменени, въпреки инфлацията и ръста на разходите, което неминуемо се отразява върху качеството и достъпността на здравната помощ.

Д-р Брънзалов подчерта, че всяка здравна услуга се основава на три ключови елемента – качество, достъпност и финансиране. Когато финансирането е неадекватно, страдат и останалите два компонента. Това води до по-дълги листи на чакащите и затруднен достъп до медицинска помощ.

Въвеждането на еврото няма да доведе до промени в цените на медицинските услуги или потребителските такси, освен чисто техническо превалутиране, обясни председателят на БЛС. По думите му без промени в Националния рамков договор не може да се провежда активна здравна политика.

Анализ на НАП показва, че близо 4000 души са посещавали игрални зали, докато официално са били хоспитализирани. Според БЛС тези данни трябва да бъдат внимателно проверени. Д-р Брънзалов посочи, че болниците не са затворени институции и че има съмнения за грешки или злоупотреби с чужди карти, включително абсурдни случаи с родилки, отчетени в различни градове в един и същи ден.

Според Българския лекарски съюз проблемът е индиректно свързан и с липсата на последователна политика за профилактика. Въпреки че в миналото са правени опити за такива политики, в момента те са напълно замразени.

Протестите на медици заради ниски възнаграждения не са изолирани случаи и е възможно да се повторят, предупреди д-р Брънзалов. По данни от проучвания, без сериозно увеличение на средствата за здравеопазване България е изправена пред риск от недостиг на лекари и медицински сестри, както и от влошаване на качеството на медицинската помощ.

Българският лекарски съюз настоява за финансова подкрепа за младите лекари по време на специализацията им. Според д-р Брънзалов това е ключово за задържането на кадри в условията на тежка демографска криза в сектора.

БЛС настоява продължаващото медицинско обучение да стане задължително. Макар да липсва пълно политическо разбиране, експертната общност подкрепя идеята, тъй като тя гарантира, че българските пациенти ще получават качествена и съвременна медицинска грижа.