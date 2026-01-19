Откритие, свързано с растенията, може да доведе до нови начини за производство на лекарства

Учени от Великобритания са направили откритие, свързано с растенията, което може да доведе до нови начини за производство на лекарства, пише Юрикалърт.

Растенията произвеждат вещества, известни като алкалоиди, за да се защитават. Хората отдавна се възползват от тези химикали, които имат редица приложения, по-специално в медицината, предава БТА.

Чрез разбирането как растенията произвеждат алкалоиди, изследователите се стремят да произвеждат нови и подобрени химикали за лекарства по-бързо, по-евтино и с по-малко въздействие върху околната среда.

Настоящото изследване на учени от Университета на Йорк е фокусирано върху растението Flueggea suffruticosa, което произвежда особено мощен алкалоид, известен като секуринин. Докато са проучвали производството на този химикал, изследователите са открили, че процесът се управлява от ген, който прилича повече на ген на бактерия, отколкото на такъв на растение.

Изследването показва, че растенията вероятно са възприели еволюционен "трик" за повторно използване на инструменти за химическа преработка, които често се срещат при микробите, за да се защитават.

"Растенията и бактериите са наистина различни форми на живот, затова за нас беше истинска изненада, че този важен растителен химикал се произвежда от ген, подобен на бактериален", казва д-р Бенджамин Личман от изследователския екип.

Разпознаването на този процес е позволило на екипа да открие подобни гени, скрити в ДНК-то на много други растения. Откритието означава, че учените вече разполагат с нов начин за търсене на полезни природни химикали и нови инструменти за тяхното производство.

Тези растителни гени могат да се използват за производството на ценни съединения в лаборатория, което намалява необходимостта от извличането им от редки растения или производството им с помощта на агресивни промишлени химикали.

"Алкалоидите могат да бъдат токсични, така че когато ги използваме в лекарства, те трябва да бъдат строго контролирани и често модифицирани. Поради тази причина разбирането за това как се произвеждат тези вещества може да ни помогне да разработим нови методи за производството им в лаборатория или за отстраняването им, за да направим някои растения по-малко токсични", обяснява Личман.

Учените смятат, че откритието им предоставя нови възможности за производството на безопасни лекарства.

Резултатите от изследването, публикувани в сп. New Phytologist, могат да помогнат и за по-доброто разбиране на това как растенията растат и оцеляват, което потенциално може да доведе до по-издръжливи култури.

Според авторите настоящото изследване показва също колко много все още може да се научи от природата и как неочаквани открития в ботаниката могат да имат големи ползи за медицината, земеделието и околната среда.