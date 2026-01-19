ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Расте броят на болните от грип и респираторни инфекции в Търново, педиатрията пълна

Дима Максимова

[email protected]

Заболеваемостта от грип се увеличава СНИМКА: Pixabay

Повишава се броят на болните от грип и ОРЗ на територията на област Велико Търново, като е доказана циркулация на грипни вируси тип А, показва седмичната справка на РЗИ в старата столица.

За периода общата заболеваемост от грип и ОРЗ за област Велико Търново, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 133,85 на 10 000 души население спрямо 120,46 за периода 05.01 – 11.01.2026 г.

Най-често боледуват децата във възрастовите групи 0 – 4 г. (629,63 на 10 000 души население) и 5 – 14 г. (325,90 на 10 000 души население). Затова и детското отделение на областната болница е пълно с деца с усложнения на заболяването.  Най- малко са заразените над 65 г. (31,80 на 10 000 души население).

От началото на декември до 18 януари в НЦЗПБ са изследвани общо 41 проби. От тях положителни за грип А са 7 проби, за риновирус – 5 проби и една за COVID - 19.

За периода 12.01 – 18.01.2026 г. на територията на област Велико Търново са регистрирани следните заразни заболявания: 7 случая на ентероколит, 2 – на туберкулоза, 62 – на варицела, 4 – на скарлатина, 1 – на вирусен хепатит Б, 1 – на вирусен хепатит Е, 5 – на COVID – 19, 1 – на сифилис и 80 – на остри респираторни заболявания (ОРЗ).

