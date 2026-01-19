"Медицински надзор" установила неправомерно таксуване на пациенти в 19 болници за 1 г. и половина

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" е установила неправомерно таксуване на пациенти в 19 лечебни заведения за година и половина. Това става ясно от отговор на агенцията на поставени от Mediapool въпроси.

Те се отнасят до нарушаването на т.нар. икономически права на пациентите. Често по време на болничния си престой пациенти са принуждавани да избират лекар или екип и съответно са таксувани за тази услуга, без те реално да имат предпочитания кой да ги лекува или оперира. Някои болници пък таксуват пациентите за подобрени битови условия, защото са нови и чисти. Други вземат пари от пациентите за издаването на медицинска документация. Всички тези казуси нарушават правата на пациентите, а за контрола над болниците е отговорна агенция "Медицински надзор".

За периода от януари 2024 г. до юли 2025 година ИАМН е засякла нарушения от икономически характер в 19 лечебни заведения. От тях 6 са държавни и общински и останалите са частни.

Според проверките на ИАМН болниците с най-много открити нарушения са "Пирогов", многопрофилните болници в Благоевград и Шумен и частната болница д-р "Маджуров" в Бургас.

Най-много нарушения, общо 36, са заведени по възможно най-общия текст за нарушени икономически права по чл. 86 от Закона за здравето, което може да включва всяка форма на неправомерно искане на пари от пациентите.

Общо 19 нарушения са свързани със забраната да се избират лекар или екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента.

Единични нарушения според информацията на ИАМН са свързани с допълнително поискани услуги като самостоятелна стая, самостоятелен сестрински пост и избор на екип.

През 2024 година и първите 6 месеца на 2025 г. са издадени 47 акта с 58 установени нарушения от икономически характер в болниците.

Общият брой наложени глоби и имуществени санкции е на стойност едва 15 690 лева.

За нарушени права на пациент Законът за здравето предвижда глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв. Стандартната санкция обикновено е 500 лева, докато например таксата за избор на екип е 900 лева.