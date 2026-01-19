ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22120360 www.24chasa.bg

200 са болните от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област

2724
СНИМКА: Pixabay

Заболелите от грип и остри респираторни (ОРЗ) заболявания в Софийска област за изминалата седмица от 12 до 18 януари са 200 на 10 000 души . Това се посочва в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на Софийска област. Заболелите бяха толкова и в седмицата от 5 до 11 януари. 

Стойностите са под епидемичния праг, за да бъде обявена грипна епидемия болните трябва да надхвърлят 288 на 10 000 души, съобщиха миналата седмица от инспекцията. 

Има десет души с варицела, а двама са със скарлатина и с КОВИД-19. 

Миналата седмица от РЗИ съобщиха, че в началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, както и от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години. 

По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12,2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%, съобщи БТА. 

От днес област Добчич е в грипна епидемия. 

Още здравни новини вижте тук
СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)