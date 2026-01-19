200 са болните от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заболелите от грип и остри респираторни (ОРЗ) заболявания в Софийска област за изминалата седмица от 12 до 18 януари са 200 на 10 000 души . Това се посочва в седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на Софийска област. Заболелите бяха толкова и в седмицата от 5 до 11 януари.

Стойностите са под епидемичния праг, за да бъде обявена грипна епидемия болните трябва да надхвърлят 288 на 10 000 души, съобщиха миналата седмица от инспекцията.

Има десет души с варицела, а двама са със скарлатина и с КОВИД-19.

Миналата седмица от РЗИ съобщиха, че в началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, както и от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години.

По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12,2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%, съобщи БТА.

От днес област Добчич е в грипна епидемия.