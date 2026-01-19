ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През 2024 г. 1,9 на сто от децата у нас не са получили необходимите медицински грижи

През 2024 г. 3,2 на сто от децата в ЕС на възраст 16 или по-малко години не са получили достатъчно медицински грижи СНИМКА: Pixabay

През 2024 г. 3,2 на сто от децата в ЕС на възраст 16 или по-малко години не са получили достатъчно медицински грижи (преглед и лечение), което е спад спрямо 3,6 на сто през 2021 г., отчита Евростат. По отношение на стоматологичните грижи потребностите на 4 на сто от децата не са били удовлетворени в сравнение с 4,4 на сто през 2021 г. 

В България делът на децата, които не са получили необходимите медицински грижи през 2024 г. е 1,9 на сто.

На национално ниво най-високият дял на децата, които не са получили достатъчно медицински грижи, е регистриран във Финландия (9,4 на сто), следвана от Франция (5,7 на сто) и Ирландия (5 на сто). За сметка на това най-ниските дялове са отчетени в  Хърватия и Малта (0,1 на сто и в двете страни) и Кипър (0,6 на сто), съобщава БТА. 

Най-висок дял на децата, които не са получили необходимите  стоматологични грижи, е регистриран в Испания (7,5 на сто), следвана от Финландия (6,8 на сто) и Франция (6,2 на сто). Хърватия (0,2 на сто), Малта (0,5 на сто) и Люксембург (1 на сто) са с най-нисък дял.

