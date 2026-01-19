ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо спечели, "Ювентус" ще трябва да му плати б...

Обявиха грипна епидемия в Бургас

3352
Грип СНИМКА: Pixabay

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия. Това съобщи кметът на морския град Димитър Николов в публикация във Фейсбук.

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания, се въвеждат следните мерки:

  • Учениците преминават към онлайн обучение за периода на епидемията;
  • Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър. До края на деня ще бъде пусната заповед за дейността им;
  • В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции;
  • Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития;

По данни на здравните власти, най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения. Най-много заразени са от възрастова група 5-14 години.

"Пазете се! Бъдете здрави! Ще ви информирам своевременно при промяна на обстановката", пише още бургаският кмет.

Още здравни новини вижте тук
Грип СНИМКА: Pixabay

