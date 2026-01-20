Гърция отчита ръст в болничните приеми заради грип

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Активността на грипа в Гърция се увеличава, като броят на болничните приеми и на престоя в интензивни отделения бележи възходяща тенденция, съобщиха местни медии, позовавайки се на данни от доклад от Националната организация за обществено здраве.

Според доклада хоспитализациите за периода от 5 до 11 януари са били 871, спрямо 722 в седмицата преди това. Петнадесет тежки случая са изисквали лечение в интензивни отделения, а осем души са починали от лабораторно потвърден грип до 11 януари, според доклада.

Електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА, информира, че от началото на зимния сезон здравните власти са регистрирали общо 45 случая в интензивни отделения и 15 смъртни случая.

Здравните власти в Гърция призоваха хората от рисковите групи да се ваксинират без отлагане, да търсят своевременна медицинска помощ при поява на грипни симптоми и да носят маски в закрити пространства.