Изкуственият интелект няма да може да замени ръцете на гинеколога и акушерката - колкото и да напредва, човешкият фактор, мотивацията, не може да се заменят, казва в Деня на родилната помощ - по-известен като Бабинден - началникът на АГ отделението в лечебното заведение

- Д-р Даскалов, в навечерието на Деня на родилната помощ, разкажете ни как избрахте пътя на акушер-гинекологията и кога в кариерата си разбрахте със сигурност, че това е вашето призвание и че не сте сбъркали с избора си на специалност.

- Изборът ми да специализирам и да се развивам като акушер-гинеколог беше още в много ранна детска възраст. Записах се в гимназия с профил биология и химия, точно по тази причина - да следвам медицина и по-точно акушер-гинекология.

- Всеки празник на Бабинден е повод за равносметка. Колко бебета изродихте през последната година и помните ли все още първия нов живот, на който помогнахте да се появи?

- Точната бройка признавам, че не знам. Знам обаче, че увеличихме драстично ражданията в УМБАЛ „Софиямед“, откакто оглавих екипа през 2024 г. Разбира се, помня първото раждане. Помня поне 95% от ражданията и всички забавни, комични и изпълнени с радост моменти. Разбира се има и не положителни моменти, тези в които се решава как да се помогне на родилката и да спасим живота й и този на бебето.

- Вие сте присъствали на хиляди раждания. Какво е усещането всеки път да бъдеш първият човек, който посреща новия живот? Губи ли се това вълнение с времето или става по-силно?

- Усещането е магично. Моментите са неповторими, несравними един с друг. Вълнението при всяко раждане е различно, силно, неописуемо с думи. Напоследък все повече са жените с проблемно зачеване, износване на плода и усложнения по време на различните периоди. Там вълнението е различно - спечелена битка, която не се описва с думи.

- Вече сме в ерата на високите технологии. Каква е ролята на изкуствения интелект (AI) в акушерството и гинекологията днес и може ли AI да помогне за предвиждането на усложнения по време на раждането и доколко това променя сигурността за пациентите?

- Технологиите са нещото без което не можем в днешни дни. Алгоритмите и поведенията са нещо което е ясно на всеки от нас, но бързото боравене с AI, помага да се схематизира и подреди поведението в правилен ред.

За самото раждане, не е още „готов“ и няма особена полза. В едно раждане нещата са много динамични и непредсказуеми, там вече самият лекар и екип трябва да е много подготвен.

- Въпреки напредъка на машините, може ли изкуственият интелект някога да замени интуицията и „златните ръце“ на опитния акушер-гинеколог в критична ситуация?

- Лично аз смятам, че няма да може да замени ръцете на гинеколога и акушерката - колкото и да напредва, човешкият фактор, мотивацията, не може да се заменят.

- В днешната свръх информирана реалност, как изграждате това индивидуално доверие с една бъдеща майка, така че тя да се чувства сигурна и спокойна в ръцете ви?

- Както казах - човешкият фактор. Момента в който обясниш на достъпен език, какво се случва, как ще се случва и какво се очаква, е важен за връзката помежду ни.

Връзката между лекаря и пациента е нещо, което се случва сега, на момента и остава до края. Нищо на сила не води до добър край. За едни пациенти си велик, уникален - за други си поредният лекар, с когото не можеш да се стиковаш.

- Колко важна е психологическата подкрепа в родилната зала? Смятате ли, че добрият лекар трябва да бъде и малко психолог?

- Психологията, комуникацията между лекаря и пациента са много важни. Без психологическа подкрепа сме загинали и двете страни. Не смятам, че трябва да си малко психолог, а много.

- Кой е най-трудният момент в залата, който ви е научил на най-важния житейски урок?

- Най-трудният момент е загубата в една битка. Въпреки усилията ти, тези на екипа, на желанието ти, не винаги успяваш да победиш! Тези моменти ни сриват, но едновременно с това ни правят по-силни и не показваме слабост пред хората- те имат нужда от подкрепа и oпора в дадения момент. Независимо колко е трудно на всеки от нас.

- Какво бихте казали на младите лекари, които тепърва избират вашата специалност – защо си струва всяка безсънна нощ?

- За мен - това е нирваната, онова място без гравитация, момента в който си на върха на живота. Всеки момент, всеки детски плач, всяка глътка въздух от новия живот - това е момента, който си заслужава! Най-човешката, най-благородната професия и специалност е акушерството и гинекологията.

- Какво е вашето пожелание към вашите колеги – акушерки и лекари, и към всички семейства, които очакват своята най-голяма радост през 2026 година?

- Искам да са здрави, те и семействата им. Да идват на работа с усмивка, доволни и подготвени за новите предизвикателства пред нас.

На пациентите - нека новата година донесе на всеки радостта, щастието и привилегията да стане родител.