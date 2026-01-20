Магнитните бури може да са по-опасни за жените

Мощна геомагнитна буря обхвана Земята през тази нощ, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Тя е достигнала сила от К-8 при 9-степенна скала. Геомагнитната буря е в резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.

Според някои учени слънчевите изригвания са по-опасни за жените, отколкото за мъжете. Други изследователи твърдят, че няма връзка между магнитните бури и здравословното състояние на хората. Северното сияние, предизвикано от магнитната буря тази нощ, осветява небето над река Хавел в Берлин СНИМКА: Ройтерс

Според световните медии бурята от тази нощ е предизвикала полярни сияния далеч отвъд полярния кръг, в Централна Европа, а природното явление е било забелязано и у нас. Отвъд възможността да станем свидетели на красиво полярно сияние от нетипична локация, геомагнитните бури може и да влияят на здравето при някои хора чрез промяна в биоритмите, засягайки сърдечно-съдовата система, нервната система и хормоналния баланс. Северното сияние в небето над Бодо, Норвегия

Какво представляват геомагнитните бури?

Геомагнитните бури са силни "разклащания" на магнитното поле на Земята. Магнитното поле е нещо като невидим щит, който ни защитава от вредните влияния на Слънцето. Когато има геомагнитна буря, този щит започва рязко да се променя и колебае.

Тези бури се случват заради мощни изригвания на Слънцето. При такива изригвания Слънцето изхвърля огромни облаци от заредени частици (много малки частици с електрически заряд), които се движат с изключително висока скорост. Ако изригването е насочено към Земята, частиците достигат до нас за около 2–3 дни.

Когато този "слънчев облак" стигне до Земята, той удря магнитния ни щит. Обикновено той ни предпазва, но при много силен удар част от частиците успяват да проникнат по-дълбоко и да предизвикат смущения. Тогава се образуват мощни електрически токове около полюсите и Екватора и така възниква геомагнитна буря.

Тези бури могат да траят от няколко часа, ако са слаби или до няколко дни или дори седмици, ако са много силни. Северното сияние над Фалкензее, Бранденбург, Германия СНИМКА: Ройтерс

Учените измерват силата на геомагнитните бури с т.нар. К-индекс. Това е число от 0 до 9, като 0 означава напълно спокойно магнитно поле, а 9 означава изключително силна буря.

За България този индекс се изчислява на база измервания от геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

До каква степен оказват влияние на здравето ни?

Учените спорят дали магнитните бури влияят зле на човешкото здраве. Някои хора казват, че се чувстват зле или имат главоболия след слънчеви изригвания. Повечето експерти са единодушни, че слънчевите изригвания не са повод за притеснение от гледна точка на здравето.

Според проучване, проведено от здравни експерти в Бразилия през 2025 г. слънчевата активност, която влияе на геомагнитното поле на Земята, може да увеличи риска от сърдечни удари, особено при жените. В него се анализират хоспитализациите между 1998 и 2005 година. Установява се, че има значително по-голям брой инфаркти в сравнение в периодите с по-висока слънчева активност.

"Трябва да се подчертае, че резултатите, представени в това проучване, не са окончателни и следователно целта не е да се предизвиква тревога сред населението, особено сред жените. По-скоро тези открития представляват емпиричен резултат с хипотетично значение, който не бива да се пренебрегва в никакъв технико-научен контекст", посочват авторите на изследването, цитирани от Fox Weather.

Учените сравнили хоспитализациите със стойностите на планетарния K-индекс, който измерва геомагнитната активност.

Макар че при мъжете се отчитат повече случаи, процентът при жените се е повишил непропорционално, което е накарало изследователите да предположат, че биологичните ритми и сърдечно-съдовите функции са били променени от продължаващото космическо събитие. Дамите, особено тези над 30-годишна възраст, са показали най-големи промени по време на наличието на геомагнитни условия.

Друго изследване на учени от Гърция анализира данни за вариации на сърдечната честота и артериалното налягане. То показва, че жените могат да бъдат по-чувствителни към промени в геомагнитната активност, отколкото мъжете при измерени физиологични параметри като вариабилност на сърдечния ритъм и кръвно налягане.

„Вредната радиация от изригването не може да премине през земната атмосфера, за да повлияе физически на хората на Земята. Въпреки това, когато са достатъчно интензивни, те могат да нарушат атмосферата в слоя, през който преминават GPS и комуникационните сигнали", посочва НАСА през 2017 г.

Д-р Дейл Гари, който е изтъкнат професор по физика в Центъра за слънчево-земни изследвания на Технологичния институт в Ню Джърси обяснява, че има възможни ефекти върху здравето на всеки, който е изложен на тази високоенергийна радиация, но всъщност ние сме защитени, защото тези лъчи и частици се абсорбират в атмосферата ни.

Радиацията от слънчеви събития като геомагнитни бури се среща естествено в околната среда, но не представлява заплаха за човешкото здраве в ежедневието.

"Хората в самолети, летящи на голяма височина над полюсите, могат да бъдат изложени на по-голям риск от част от тази радиация. Понякога полетните маршрути се променят по време на периоди на необичайна слънчева активност", казва д-р Гари, цитиран от health.

Има направление в науката, посветено на изследването на връзките между човешкото здраве и слънчевата активност. То се нарича „хелиобиология". Някои изследователи твърдят, че връзката между тях може да бъде неблагоприятна.

Д-р Гари се съмнява във връзката между слънчевите изригвания и човешкото здраве. „Промяната в магнитното поле, за която говорим, е наистина малка. Ако си представите магнитното поле, което кара иглата на компаса да сочи на север, става дума за една десета от процента от тази колебание. Огромната електроенергийна мрежа усилва тези малки промени, но е малко вероятно те да повлияят на човешкото тяло", обясни той.

Доц. Петя Трифонова обяснява пред БТА, че магнитните бури влияят на някои по-чувствителни хора, предизвиквайки при тях главоболие, ускорен пулс, аритмия, безпокойство или нарушения на съня.

От технологиите, най-уязвими от магнитните бури са спътниците, при които може да има прекъсване на връзката със Земята, нарушаване на управлението, могат и да пропаднат във височина заради по-високата плътност на атмосферата. Засягат се също телекомуникациите. Ако магнитните бури продължат повече, може да се засегнат и електропреносните системи, електропроводите и трансформаторите, обясни тогава доц. Трифонова.

AFP Fact Check пише през 2024 г., че няколко експерти са заявили пред медията, че няма достоверни проучвания, които да доказват, че слънчевите бури могат да повлияят на човешкото здраве.

Даниел Вершарен, доцент по космическа и климатична физика в Университетския колеж в Лондон, е заявил пред AFP Fact Check, че няма доказателства, че геомагнитните бури оказват пряко влияние върху човешкото здраве. Той се позова на проучване, което твърди, че е открило връзка между сърдечните заболявания и космическото време – вероятно предизвикано от лекото му въздействие върху медицински устройства като пейсмейкъри, но според него резултатите не са доказани. Обяснява, че това не е потвърдено и все още е спорно.

Дан Уелинг, асистент-професор в Катедрата по климатични и космически науки и инженерство на Университета на Мичиган, също посочва, че той и неговите студенти са установили, че проучванията, свързващи космическото време с човешкото здраве, са с лошо качество и с неподкрепени заключения

„Нито едно от тези проучвания не се взима на сериозно в момента", каза той.

Той добави, че космическото време има и други ефекти, като миграция на птици, потенциални смущения в електропреносната мрежа, смущения в радиосигналите и въздействие върху работата на сателитите.

„Ако сте в космоса или летите със самолет над Северния или Южния полюс, рискът от радиация се увеличава. Въпреки това, атмосферата ни предпазва от това, докато сме на земята", казва той.

Американската геоложка служба също твърди, че магнитното поле на Земята не оказва пряко влияние върху човешкото здраве.

„Геомагнетизмът може да повлияе на електрическите технологии, на които разчитаме, но не оказва влияние върху самите хора", посочват оттам.