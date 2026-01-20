Петте "здравословни храни", които богатите не ядат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протеинови барчета, растителни меса и нискомаслени закуски може и да запълват рафтовете на супермаркетите, но личните готвачи твърдят, че някои храни, рекламирани като "здравословни", често се избягват от техните заможни клиенти.

Кулинари и експерти по хранене, които работят с елитни спортисти, артисти и клиенти с високи доходи, споделят пред Fox News Digital, че някои храни, широко рекламирани като здравословни, се избягват в частните кухни, като готвачите твърдят, че тези храни могат да повлияят на енергията, храносмилането или целите за представяне на определени клиенти.

„На повечето хора се казва да се хранят за здраве, докато хората, фокусирани върху представянето и дълголетието, се хранят за биологични резултати. Те избягват храни, които пречат на концентрацията, енергийната стабилност, възстановяването или храносмилането, дори ако те се рекламират като "здравословни", каза за Fox News Digital Ричард Инграхъм, автор на готварски книги от Джорджия и дългогодишен личен готвач на легендата от НБА Дуейн Уейд.

Тази философия отразява промяната, която някои успешни клиенти правят в подхода си към храненето. Според Серена Пун, известен готвач от Лос Анджелис, сертифициран диетолог и съветник по дълголетие, който е работил с известни личности като седемкратния шампион по американски футбол Том Брейди и актрисата София Вергара.

„Наблюдавам значителна промяна в хранителните навици – от храни, които се рекламират като „здравословни", но все пак са силно преработени, към холистичен подход към храненето, който дава приоритет на това как храната взаимодейства с организма в дългосрочен план", сподели Пун пред Fox News Digital.

Вместо да следват модни тенденции или да се хвърлят върху "суперхрани", заможните клиенти се фокусират върху основните принципи - прости, пълноценни храни, които поддържат стабилна енергия, добро храносмилане и дългосрочно здраве, споделят частните готвачи.

Инграхъм каза, че основните продукти в кухните на елита често включват овес и костен бульон, избор, който може да изненада тези, които са свикнали с протеинови барове и диетични закуски.

Храните, които частните готвачи казват, че клиентите им обикновено не държат в килера са:

1. "Меса" на растителна основа

Богатите избягват модните храни и диети, които се рекламират като здравословни, включително някои растителни алтернативи на месото, разказва Инграхъм.

Пун посочва, че много храни, които се продават като здравословни, са силно модифицирани.

„Една от големите заблужди е, че етикети като „нискомаслено", „диетично" или „високопротеиново" автоматично правят дадена храна полезна за здравето. По-скоро много продукти са лишени от естествената си структура и са преработени с добавки, за да отговарят на маркетинговите изисквания", каза тя.

2. Протеинови барове и пакетирани "високопротеинови" храни

Въпреки че протеинът е приоритет, Инграхъм споделя, че много клиенти избягват пакетираните барове и вместо това избират естествени храни.

Някои заможни клиенти възприемат много от преработените продукти с високо съдържание на протеини като „нездравословна храна с добър маркетинг", казва бившият личен готвач Адам Келтън за списание VegOut Magazine.

Някои проучвания сочат, че протеиновите прахове могат да се абсорбират по-бързо от пълноценните хранителни източници, но последните освобождават аминокиселините по-бавно и съдържат други хранителни вещества, които подпомагат усвояването на протеините от организма.

3. Нискомаслени и "диетични" храни

Храните, обозначени като „без мазнини" или „с намалено съдържание на мазнини. Премахването на мазнините обикновено означава добавяне на нишесте и подсладители, което е притеснително, каза Инграхъм.

Келтън описа подобно мислене сред милиардерите, които са негови клиенти. Той си спомни един основател на технологична компания, който казал: „Когато премахват мазнините, добавят захар и химикали, за да придадат вкус. По-добре да ям по-малко от истинското нещо, отколкото повече от фалшивото."

Келтън твърди, че хладилниците на клиентите му са пълни с пълномаслено кисело мляко, пълномаслено мляко и обикновено сирене.

4. Гранола и зърнени храни от магазина

Много богати клиенти дори пропускат скъпите органични граноли и зърнени храни, казват експертите.

„Често приготвях протеинови барове и мюсли вкъщи за клиентите си, за да съм сигурна, че получават необходимите хранителни вещества и фибри, които помагат на тялото им да функционира на най-високо ниво", каза Инграхъм.

Един клиент казал на Келтън, че гранола продуктите, купени от магазина, са „десерт, маскиран като закуска".

5. Прекомерна употреба на смутита и детокс продукти

Модерните течни храни рядко се включват в менюто, казва Инграхъм.

Богатите ни клиенти пият предимно вода, кафе, чай и от време на време прясно изцеден сок, потвърди Келтън.

За дългосрочното здраве, последователността е по-важна от която и да е храна, каза Пун.

Вместо да „преследват етикетите", тя насърчава хората да ядат от всички хранителни групи, като дават предимство на естествено растителните храни, заедно с достатъчно фибри, чисти източници на протеини и здравословни мазнини, като същевременно ограничават храните с дълги списъци от съставки.

„Бързодействащите здравословни храни често водят до енергиен срив, глад и дисбаланс, докато пълноценните храни спомагат за постоянство, яснота и устойчива енергия", каза тя.