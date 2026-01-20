3 положителни проби за грип А(H3N2) са регистрирани в Разград

Три положителни резултата за грип А(H3N2) са установени в Разград от изпратените за вирусологично изследване проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, съобщават от Регионалната здравна инспекция в лудогорския град.

През изминалата седмица по системата за сентинелно наблюдение на остри респираторни заболявания и грип за град Разград е отчетена заболеваемост 76,67 на 10 000 души. Тя е по-висока в сравнение с предходната седмица, но по-ниска от средната за страната, която е 145,29 на 10 000. Най-много болни има при децата от пет до 14-годишна възраст. Ръст на заболелите спрямо предходната седмица се наблюдава и при най-малките - до четири години. Заболеваемостта в останалите възрастови групи остава без промяна спрямо предходния отчетен период, се посочва в съобщението на здравното ведомство.

В седмицата от 12 до 18 януари в Спешното отделение на болницата в Разград е регистриран един случай на пневмония, при който пациентът е хоспитализиран, съобщи БТА.

От началото на декември са изпратени общо 21 проби за вирусологично изследване за грип, като при три от тях е доказан грипен вирус тип А(H3N2), допълват от РЗИ - Разград.

Нова област в страната обявява грипна епидемия, съобщиха по-рано днес от здравното министерство. Това е Бургас, където от 22 до 30 януари влизат в сила временни противоепидемични мерки. Тези мерки са в сила за още две области, като Варна удължава тяхното действие до 26 януари. Другата област в обявена грипна епидемия е Добрич, където мерките важат до края на тази седмица.