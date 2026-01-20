Учени от Льовен разработиха кръвен тест за ранно откриване на рак

Учени от Центъра по човешка генетика (ЦЧГ) към Университетската болница в Льовен са разработили нов кръвен тест, който позволява ранно откриване на онкологични заболявания, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Тестът засича както генетични мутации, така и специфични характеристики на ДНК фрагментите от ракови клетки, което значително повишава точността му, съобщава БТА.

В момента раковите заболявания най-често се диагностицират чрез биопсия - процедура, при която лекарят взема тъкан или клетки от засегнатото място, за да бъдат анализирани.

"Тъй като този метод е инвазивен при някои тумори, отдавна се работи върху разработването на кръвни тестове за откриване на рак", обясни проф. Йорис Вермееш, генетик в ЦЧГ. "Сега за първи път успяхме с един кръвен тест да засечем два различни типа промени."

Разработеният от ЦЧГ тест анализира както генетични, така и епигенетични изменения в раковите клетки. Той улавя не само мутациите, които могат да доведат до развитие на рак, но и промени в начина, по който ДНК е организирана и се "разчита" в клетката.

"Тези ДНК фрагменти образуват своеобразен пръстов отпечатък на тумора", допълни Вермееш. "Комбинирането на класическия скрининг за мутации с анализ на ДНК фрагментите прави теста значително по-чувствителен", отбелязва той.

По този начин новият тест може да открива различни видове рак по-точно и вероятно на по-ранен етап, отколкото досегашните методи, макар че са необходими допълнителни клинични проучвания. Освен това той създава възможности за по-прецизно персонализиране на лечението, проследяване на ефекта от терапията и по-ранно откриване на рецидиви. Тестът може лесно да се прилага многократно при един и същ пациент.