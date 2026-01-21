Силви Кирилов поздравява акушери и неонатолози по повод Бабинден

Министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов поздрави всички акушер-гинеколози, неонатолози и специалисти по здравни грижи по повод Деня на родилната помощ, който по стар стил отбелязваме на 21 януари. Това съобщават във фейсбук от Министерството на здравеопазването.

"Днес цяла България отправя поглед на благодарност към Вас, хората, които сбъдвате мечтата на родителите да чуят първия плач на своето дете и да го прегърнат. Посрещайки първи живота, Вие сте посланици на надеждата, а ръцете Ви са символ на благородство, мъдрост и съпричастност", се казва в поздравлението на министър Кирилов. "Приемете моята признателност за всеотдайността, с която посрещате всяко предизвикателство, за денонощните дежурства, за трудните решения, за тихите думи, които успокояват, и за уверените действия, които спасяват. Благодарение на Вас традицията на Бабинден е жива и днес", казва още министър Кирилов.

По случай Бабинден от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи наградиха осем акушерки от цялата страна.