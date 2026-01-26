Гестационният диабет и затлъстяването при бременната са сред основните причини за това състояние, коментира опитният АГ специалист и фетален морфолог

Д-р Мариана Мирчева е специалист акушер-гинеколог и фетален морфолог, част от екипа на ДКЦ „Софиямед“ в София и има над 20 години опит по специалността. Приоритет в професионалната й дейност е феталната медицина – комбиниран биохимичен скрининг, фетална анатомия, фетална ехокардиография, доплерово изследване, оценка на състоянието на плода, женска консултация - наблюдение на нормални и високорискови бременности.

- Д-р Мирчева, какво представлява макрозомията на плода и колко често се среща при бременните жени?

- Феталната макрозомия е състояние, при което плодът има високо тегло за гестационната си възраст. Най-често се дефинира като очаквано тегло над 4 000–4 500 грама на термин или над 90-ия персентил за съответната гестационна седмица. Честотата й варира между 5 и 15% от бременностите, като в последните години се наблюдава тенденция към нарастване. Основните причини са увеличената честота на гестационния диабет, затлъстяването и нездравословният начин на живот преди и по време на бременността. За сравнение преди години, когато започвах практика най-честото отклонение в лабораторните показатели на бременните жени беше нисък хемоглобин, а сега най-често се открива висока кръвна захар.

- Кои са основните причини за растежа на прекомерно едър плод?

- Най-честите рискови фактори включват гестационен диабет или недиагностициран предшестващ диабет и инсулинова резистентност. Ако пациентката влиза в бременността с наднормено тегло и затлъстяване, рисковете за раждане на едър плод също се увеличават. Количеството на качените килограми по време на бременността също е важен фактор. Нормата за една бременност е наддаване на тегло с 12-14 кг и ако те бъдат надвишени, шансът за развитие на усложнения също се увеличава. Други причини за едър плод са фамилна предразположеност и преносена бременност.

- Каква всъщност е връзката между макрозомията и гестационния диабет?

- При гестационния диабет се наблюдават повишени нива на глюкоза в кръвта на майката, които преминават през плацентата. Това стимулира панкреаса на плода да произвежда повече инсулин – хормон с мощен анаболен ефект. В резултат плодът натрупва прекомерна мастна тъкан, особено в областта на раменете и корема, което води до асиметрична макрозомия. Но гестационният диабет е по-рядко срещан като състояние. За съжаление инсулиновата резистентност (ИР) е доста честа и тя също е причина за подобни промени в растежа на плода. ИР е състояние, при което настъпват промени в метаболизма на пациентката, предхождащи бременността. Много често те са свързани с поликистоза на яйчниците, метаболитен синдром, наднормени килограми. Бременността при тези пациенти трябва да се следи с повишено внимание, с контрол на кръвни показатели и проследяване на ултразвукови маркери за промени в растежа и състоянието на плода. В моята практика още при първото посещение на бременните, особено на тези в рисковите групи, коментираме тези проблеми, правим план за по-нататъшно проследяване, консултации и терапия, както и за хранителен режим, който трябва да се спазва.

- Какви са възможните опасности и усложнения за майката и бебето?

- Рисковете не са малки както за майката, така и за плода. За майката е възможно, раждането да протече трудно и продължително, по-чест е родилният травматизъм, повишена е честотата на спешните цезарови сечения и следродилните кръвоизливи. За плода усложненията могат да бъдат раменна дистокия, родилни травми и неонатална хипогликемия.

- Как се проследява рискът от макрозомия по време на бременността?

- В рисковите групи хранителният режим е добре да започне от самото начало на бременността. Специалистите по фетална медицина още при първата фетална морфология би трябвало да обърнат внимание на пациентката за възможните усложнения и проблеми и да дадат съвети за правилното проследяване. По време на първата фетална морфология се снема много подробна анамнеза за придружаващи заболявания, наследствени болести, проверяват се и първите кръвни изследвания, т.е. това е времето да се открият част от рисковите пациенти. Наблюдението на бременността при жени, които влизат в рисковите групи е добре да бъде с чест контрол на кръвната захар, при преценка се прави и обременяване с глюкоза. Важен е и темпът на наддаване на килограми по време на бременността. Ултразвукът и доплеровата ехография са ключови методи за ранно откриване на макрозомията. Честото проследяване с тези методи позволява навременна намеса, ако се установят проблеми. Проследяването се осъществява чрез регулярни ултразвукови изследвания, при които оценяваме биометричните показатели на плода – коремна обиколка, бедрена кост, очаквано тегло. Доплеровото изследване е изключително важно за оценка на плацентарната функция и състоянието на плода, особено при съмнение за метаболитен дисбаланс. Ранната диагностика позволява своевременно вземане на решения относно поведението и родоразрешението и предпазва от риск и майката, и плода.

- Кога е най-подходящото време за планиране на раждането при макрозомия?

- Решението е строго индивидуално и зависи от множество фактори – гестационна възраст, очаквано тегло на плода, наличие на диабет, състояние на майката и резултатите от доплеровото проследяване. В някои случаи се препоръчва по-ранно планово родоразрешение или оперативно раждане с цел минимизиране на рисковете.

- По отношение на превенцията, каква е ролята на хранителния режим и начина на живот?

- Препоръчвам жените да следват балансирана диета, богата на зеленчуци, пълнозърнести храни и белтъчини. Плодовете да се консумират умерено. Протеините, независимо дали са от растителен или животински произход, трябва да присъстват във всяко хранене. Контролът на порциите е важен, както и ограничаването на рафинираните захари, които се намират главно в сладкиши, тестени изделия и във всички пакетирани храни. Здравословните мазнини също са ключови - изберете авокадо и зехтин вместо трансмазнини. В моята практика от години изготвям режими за хранене на бременни в зависимост от проблема, който се наблюдава – макрозомия, изоставане в растежа, промени в количеството на околоплодните води и др. Важно е проблемът да се открие в ранен етап от възникването му, защото по този начин много бързо можем да направим промени в диетата и терапията на пациента. Здравословният начин на живот значително намалява риска от гестационен диабет и макрозомия и е инвестиция в дългосрочното здраве на детето.

- Като фетален морфолог какъв съвет бихте дали на бъдещите майки?

- Да не подценяват профилактиката и редовните прегледи. Ранната диагноза, доброто проследяване и активното участие на бременната в грижата за нейното собственото здраве са решаващи за благоприятния изход от бременността.