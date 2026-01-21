ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: 28.08 млрд. евро вече са в обращение

4000 акушерки не достигат у нас, средната възраст е 50 години

Акушерки от Първа АГ болница Снимка: Румяна Тонeва

4000 акушерки не достигат у нас, а в световен мащаб са 1 милион. Това показва статистиката според доклад на Световната конфедерация на акушерките. 

Средната им възраст у нас е 50 години. По статистика акушерките у нас са повече от средното за Европа, но много АГ отделения трудно намират кадри.

Много от завършилите акушерки не остават дълго в професията заради ниските заплати и липсата на възможности за кариерно развитие, съобщава БНТ на днешния Бабинден.

От миналата година акушерката е в списъка със защитени професии и студентите по държавна поръчка са освободени от такси. Освен това акушерките могат да придобият специалност, обясняват от Министерството на здравеопазването.

Акушерки от Първа АГ болница

Водещи новини