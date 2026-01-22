ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Безплатни прегледи на уши, нос и гърло в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

Клиниката по ушно-носни-гърлени болести към пловдивската УМБАЛ "Свети Георги" организира безплатни прегледи, насочени към ранно откриване на малигнени заболявания. Те ще се проведат в периода от 26 до 30 януари, съобщиха от здравното заведение. 

Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички". Злокачествените заболявания в УНГ областта често протичат без ясно изразени симптоми в началните си стадии, което прави профилактичните прегледи от ключово значение за ранното им откриване и успешното лечение. Прегледите са подходящи за пациенти със симптоми като дрезгав глас, затруднено преглъщане, едностранна болка в гърлото или ухото, подути лимфни възли на шията.

Рисковите фактори за развитие на злокачествени заболявания в УНГ областта включват тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, продължително излагане на вредни химични вещества и прах, хронични възпалителни процеси, както и инфекция с човешки папиломен вирус. Комбинацията от няколко рискови фактора значително увеличава вероятността от развитие на онкологично заболяване. Ранното откриване на злокачествените образувания в УНГ областта е от решаващо значение за ефективността на лечението. При диагностициране в начален стадий на рискови изменения и предракови състояния, лечебните възможности са значително по-щадящи, с по-висок процент на пълно излекуване и запазване на жизненоважни функции като глас, слух и дишане.

Системната профилактика, информираността на пациентите и навременният достъп до специализирана медицинска помощ са основни фактори за намаляване на заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания в УНГ областта и за подобряване качеството на живот на засегнатите пациенти.

Прегледите ще се провеждат от 11 до 13,30 ч. в Клиниката по ушно-носни-гърлени болести към УМБАЛ "Свети Георги" на бул. "Пещерско шосе" 66, ет. 6.

Записванията са задължителни и се извършват с предварително обаждане на телефон 032/60 26 51 в делнични дни.

