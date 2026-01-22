Ямбол е в предепидемична обстановка, болните от грип се увеличават

Втора Седмица Ямболска област е в предепидемична обстановка, а болните от грип продължават да се увеличават. Вероятно в края на тази или началото на идната седмица може да се стигне до обявяване на грипна епидемия, ако заболяемостта продължи да нараства, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Радостина Калчева.

Само за първите три дни на тази седмица през наблюдаваните от здравните власти кабинети на лични лекари в Ямбол са преминали 111 болни от грип. Ако заболяемостта продължи да нараства с тези темпове, е възможно до края на седмицата да достигне епидемичния праг и ще бъде свикан областен медицински съвет, посочи директорът на РЗИ – Ямбол.

„Тъй като отсъстват доста ученици – между 18 и 20 процента, и точно тази възраст – между 5 и 14 години, е с най-голям брой болни, най-вероятно ще предложим да се преустановят присъствените учебни занятия. Другите мерки ще бъдат да се спрат профилактичните прегледи, имунизациите, много стриктен сутрешен филтър в детските градини, да се връщат вкъщи деца със симптоми", каза д-р Калчева.

Отчетената заболяемост в област Ямбол за миналата седмица е 217 на 10 хил. души население. Критичните стойности за обявяване на грипна епидемия в региона са 342 на 10 хил. души. В момента в областта циркулира основно грип тип А, доказан с проби, изпратени в Националната референтна лаборатория, уточни директорът на здравната инспекция.