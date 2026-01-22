Слабо се повишават болните от грип в Софийска област

Има слаба тенденция за повишаване на болните от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Софийска област, епидемичната обстановката е спокойна, съобщиха на сайта си от Регионалната здравна инспекция.

Във вторник е имало среща в сградата на Областната администрация, където е проведено заседание на Областния оперативен щаб за обсъждане на епидемичната обстановка в Софийска област. Няма струпване на болни пред кабинетите на личните лекари и в аптеките. Аптечната мрежа разполага с необходимите лекарствени средства и бързи тестове.

Ситуацията е умерена с нива на грипна активност между 161 и 198 на 10000. Най-ниска е заболяемостта за възрастовата група от 30 до 64 г., следвана от нула до четири години и над 65 г. За групите от пет до 14 г. и от 15 до 29 г. има слабо изразена тенденция за повишаване на заболелите. Управителите на болниците в областта казват, че най-вероятно пикът на случаите с грип и ОРЗ е преминал преди Коледа и след новогодишните празници, когато е имало висока заетост на болничните легла в терапевтичните и детски отделения.

В лечебните заведения задължително се изпълняват основните профилактични и противоепидемични мерки.

Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Росица Иванова съобщи данните от последните дни за отсъствията в училищата в областта. За 19 януари отсъстващите ученици са 2209, което е 9,66%, педагогически специалисти – 54 - 2,09%, и деца в предучилищна възраст - 71 - 13,76%, като тези стойности са по-ниски от предходната седмица.

Представената на срещата информация за динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ в областта и изпълняваните профилактични и противоепидемични мерки са основание да се приеме, че не се очаква рязка промяна в епидемичната обстановка и на този етап не се налага въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, посочва БТА.

Заболелите от грип и ОРЗ в Софийска област за изминалата седмица от 12 до 18 януари са 200 на 10 000 души .