НЗОК гарантира медицинска грижа и за уязвимите: социално слаби, деца от домове и лишени от свобода

Здравната система в България се основава на принципа на солидарност и равен достъп до медицинска помощ. НЗОК гарантира, че определени групи пациенти с по-специфични потребности – деца от социални домове, хора с хронични заболявания, военноинвалиди и ветерани, пенсионери с ТЕЛК и пациенти на хемодиализа – получават необходимата медицинска грижа без финансово затруднение.

Тези специални групи се нуждаят от редовно наблюдение, профилактика и специфични терапии, а системата на НЗОК осигурява както стандартни прегледи и изследвания, така и специални облекчения като освобождаване от потребителска такса за прегледи и изследвания; достъп до лекарства по специални списъци или с намалено доплащане; специализирани програми за лечение, профилактика и диспансеризация.

НЗОК за военноинвалидите и ветераните от войните

НЗОК закупува медицинска помощ в полза на всички здравноосигурени лица, в т. ч. и за военноинвалидите и ветераните в съответствие с Наредба №9 от 2019 г.

В случай че са с МКБ код на заболяване, който е диспансерен и посочен в Наредба №8 от 2016 г., подлежат на диспансерно наблюдение от личния лекар или от лекар специалист в зависимост от диагнозата.

Съгласно чл.15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите тези с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като средствата са за сметка на държавния бюджет.

Съгласно чл. 4 от Закона за ветераните от войните те имат право на лекарства по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, от всички аптеки по лична рецепта. Средствата са за сметка на държавния бюджет.

На подзаконово ниво Наредба №2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, издадена от министъра на здравеопазването (Наредба № 2 от 2016 г.), урежда реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

Съгласно чл. 2 от горецитираната наредба военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването.

С цел публичност и предоставяне на информация за пациентите на интернет страницата на НЗОК ежемесечно се публикуват актуализирани списъци с лекарствени продукти за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите в рубрика "Лекарства и аптеки", подрубрика "Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали".

Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

Съгласно цитираните нормативни актове средствата за тези лекарствени продукти са извън пакета за медицински дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и са за сметка на държавния бюджет.

Ежегодно НЗОК публикува Списък на аптеки, сключили договор за отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните за съответната година. Той може да бъде намерен на сайта на НЗОК (www.nhif.bg) в меню "Лекарства и аптеки", линк "Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали".

Към настоящия момент предписването и отпускането на лекарствени продукти за ветерани от войните, военноинвалидите и военнопострадалите ще продължи по досегашния ред – на хартиена рецептурна бланка до осигуряването на техническа възможност за тяхното електронно предписване и отпускане.

Съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуряване военноинвалидите, ветераните от войните и военнопострадали са освободени от заплащане на потребителска такса.

Те имат право на частично или напълно платени от НЗОК лекарства в количества до 30 дни, изписвани с "Рецептурна книжка на военноинвалид/военнопострадал" на "Рецептурна бланка - бл. МЗ-НЗОК №5Б" и "Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5В". Получават и помощни средства, покривани изцяло или частично от НЗОК. При преосвидетелстване имат право на облекчена процедура, като не се изисква повторна оценка на инвалидността при признат военен произход на увреждането.

НЗОК за пенсионерите с решение на ТЕЛК

НЗОК закупува видове медицинска помощ в полза на всички здравноосигурени, в т. ч. и за всички пенсионери, независимо дали са с решение на ТЕЛК в съответствие с Наредбата №9 от 2019 г.

Всички здравноосигурени лица, в т.ч. и всички пенсионери, в случай че са с МКБ код на заболяване, който е диспансерен, съответно посочен в Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, подлежат на диспансерно наблюдение от личния лекар или от лекар специалист в зависимост от диспансерната диагноза.

Пенсионерите с решение на ТЕЛК получават лекарства, заплащани от НЗОК, по същия ред, както всички здравноосигурени лица.

Пенсионерите с решение на ТЕЛК имат всички права на здравноосигурените граждани, като единствено са освободени от потребителски такси, ако са с над 71% неработоспособност.

Ако са с решение на ТЕЛК с право на работа и работят, заплащането на здравните вноски е за тяхна сметка.

Въпросите, свързани със сроковете на освидетелстване, обжалване на решенията на ТЕЛК и цялостната организация на медицинската експертиза, са от компетенциите на Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване, а не на НЗОК.

При достигане на пенсионна възраст по чл. 68 от КСО срокът на инвалидността може да бъде определен като пожизнен, като преосвидетелстване може да се извърши по искане на лицето или контролните органи.

За по-конкретна информация по даден индивидуален казус можете да се обърнете към Информационния център на НАП на телефон 070018700.

НЗОК за децата, настанени в социални домове

Всички деца до 18 г. получават медицинска и дентална помощ в съответствие с Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Децата, настанени в социални домове, получават лекарства, заплащани от НЗОК, по същия ред като всички здравноосигурени деца

В чл.37 от ЗЗО е посочено, че от заплащане на потребителска такса са освободени всички малолетни и непълнолетни лица.

НЗОК за социално слабите

НЗОК заплаща за пакета медицинска и дентална помощ само за лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Ако пациентът попада в категорията на лицата, определени като социално слаби, нямат доход и/или лично имущество, НЗОК урежда закупуването на дейностите за болнична медицинска помощ по реда на Постановление №17 на МС от 2007 г. В тези случаи заплащането се извършва чрез целеви средства от Агенцията за социално подпомагане. В чл.2 и чл.3 от постановление № 17 са описани необходимите документи за попълване от здравно неосигуреното лице при постъпване в болница, както и начинът на заплащане за извършеното лечение.

НЗОК за лишените от свобода

Директорът на РЗОК и председателите на съответните РК на БЛС, съгласувано с директора на съответното заведение, осъществяват служебен избор на общопрактикуващ лекар за лишени от свобода лица. Всички лишени от свобода получават статут на здравноосигурени от момента на задържането им. Здравните вноски се внасят от държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. При необходимост от лечение, което не може да бъде осъществено в болницата на затвора или института на МВР, осъдените ползват пакета на НЗОК за необходимото лечение.

