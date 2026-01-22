Вече няма да наказват хора без медицинска професия, оказали първа помощ при инцидент

Парламентарната комисия по здравеопазване прие на второ четене да отпадне санкция, която досега се предвиждаше в Закона за здравето

Сега действащият регламент предвижда, че „който оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност, без да има необходимата професионална квалификация по медицинска професия за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв." Приетите предложения за промени в Закона за здравето са внесени от Александър Симидчиев от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България" и от Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

С предлаганите нормативни промени се цели създаване на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардио-пулмонална ресусцитация на територията на страната, като същевременно се гарантира защитата на правата на пострадалите и на всички, които добронамерено оказват помощ при инциденти, се посочва в мотивите към предложенията.

Ние сме последната страна от ЕС, в която ще се създаде законодателство по въпроса и евентуално систематично обучение на населението и инсталиране на автоматични дефибрилатори на открито, каза проф. Иво Петров, председател на Българския съвет по ресусцитация, цитиран от БТА. По думите му в Малта половината деца в училищата са обучени от учителите си как да използват автоматични външни дефибрилатори. Поне 10% от служителите в България да бъдат обучени да работят с външни дефибрилатори, призова проф. Петров работодателите.

Министерството на здравеопазването подкрепя предложенията, каза министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов.