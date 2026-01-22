Отхвърлиха предложения за промени в областта на психичното здраве

Парламентарната комисия по здравеопазване отхвърли с три гласа "за", два "против" и 12 "въздържал се" законопроект за изменение на Закона за здравето, внесен от Стела Николова ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители.

Законопроектът е базиран върху препоръките на Комитета против изтезанията и човешкото и унизително отношение, както и препоръките на омбудсмана и предписанията по националния превантивен механизъм, каза Николова. Предвид многото случаи на загинали пациенти по различни причини в психиатрични болници, трябва да направим първата крачка към европейската грижа към тези пациенти, допълни тя.

Министерството на здравеопазването изразява принципна подкрепа, включително за засилване на съдебния контрол върху задължителното настаняване и лечение чрез съдии със специализирана подготовка за засилване на защитата срещу изтезания и нечовешко или унизително отношение към болните, както и за създаване на възможности за по-добра интеграция на пациентите. Притеснението ни е относно неяснотата на предвиденото участие на неправителствени организации в предвидените общински комисии по психично здраве, както и относно предвидените функции за наблюдение на лечението на пациентите от страна на тези комисии, посочи министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. По думите му трябва да се отчете, че психиатричното лечение е изцяло от компетентността на лекуващите лекари, като лица извън лекуващия екип не могат да участват в диагностично-терапевтичния процес, предаде БТА.

Подкрепяме да отпадне националният регистър на лица с психични разстройства поради неговия дискриминационен характер, добави доц. Кирилов. Министерството подкрепя въвеждането на алтернативен ред за установяване на психичното здраве чрез медицински документи. Промени по отношение на закрилата на психичното здраве са необходими с оглед цялостното подобряване на психиатричната грижа в страната в съответствие с международните ангажименти на страната ни, каза още той.

Принципна подкрепа за законопроекта се изразява в становищата на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на правосъдието, посочвайки, че има текстове за прецизиране и имат готовност да съдействие.

Здравната каса подкрепя всякаква инициативи за подобряване на здравето на хората, особено на уязвимите групи, каза доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Институцията на омбудсмана принципно подкрепя представения законопроект, каза Катя Христова, началник на кабинета на омбудсмана. Трябва обаче много по-ясно законово да бъде регламентиран редът за налагане на временните мерки по отношение на психично болните лица, каза още тя.

Експертният съвет споделя принципната необходимост от актуализиране на закона в частта за психичното здраве, но констатира в законопроекта, че редица предложения са формулирани без достатъчно отчитане на клиничната специфика на психиатричните заболявания, особеностите на лечение при острите състояния и реалните възможности на лечебните заведения, каза проф. Вихра Миланова, която представи становището на Експертния съвет по психиатрия. По думите ѝ законопроектът има идеи с потенциал, но не е достатъчно съобразен с клиничната реалност, нужен е професионален диалог.

Българската психиатрична асоциация подкрепя по същество предложенията на Съвета, каза проф. Георги Ончев, член на асоциацията. Психиатрията работи с ефикасни и безопасни лечения, каза още проф. Ончев и добави, че нямат научни доказателства за ефективната роля на психотерапевт и свещеник в затворена институция при хора с тежки мозъчни заболявания, каквото е едно от предложенията в законопроекта. Ончев обърна внимание и на предложението за задължителна аутопсия на починал в психиатрично заведение, който няма близки. Това създава презумпция за априорна виновност, посочи още той.

Има нужда от промени, проблемите ни са много, но те няма да се решат като бъдат сатанизирани психиатрите, каза д-р Цветеслава Гълъбова, член на Сдружението на служителите на държавните психиатрични болници. Психиатрите не сме гледачки, а сме полагали клетва, лекуваме по утвърдени правила и психиатрията е медицинска специалност. Против сме предлаганите законови промени, нужна е промяна, но с участие на професионалистите, каза още тя.

Замитане под килима не е решаване на проблема, а за да можем да го решим, трябва да си говорим, каза Александър Симидчиев от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" и предложи да се създаде общ законопроект от всички групи, както и да се създаде работна група, в която да се включат всички заинтересовани институции.

Имаше такава работна група, има и консенсусни текстове, които не отразяват в цялост внесения от Николова и група законопроект, тъй като той отразява неговия първоначален вариант, и е допълнен с текст за аутопсиите. Именно поради тази причина ние няма да подкрепим този законопроект, каза проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

В тази работна група бяха установени фактите за състоянието на психиатриите и за пациентите, които се лекуват там, като основната констатация на тази работна група беше за липсата на средства за психиатричните заведения и за пациентите, каза Георги Георгиев от ПГ на "Възраждане". По думите му тогава е трябвало да се отпуснат 10 млн. лв, но е отпуснат само един милион лева. Той припомни и темата за липсата на кадри и ниското им възнаграждение. Георгиев добави, че не бива да се допускат неправителствени организации да се намесват "там, където не им е работа". "Възраждане" няма да подкрепи законопроекта, каза още той.