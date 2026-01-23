ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина писателят Калин Терзийски

Безплатни ортопедични прегледи ще има на 28 и 29 януари в ИСУЛ

УМБАЛ "Царица Йоанна-Исул" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни прегледи за заболявания на опорно-двигателния апарат, засягащи таза и долните крайници (травми на долните крайници от различен произход или дегенеративни заболявания).

Прегледите ще се провеждат на 28 и 29 януари 2026 г. от 9:00 до 12:00 часа в кабинет 224 (ет. 2 над Спешно отделение).

Те ще бъдат извършвани от опитните ортопеди д-р Николай Йорданов*, дм (28 януари 2026 г.) и д-р Ахмед Ал-Садек (29 януари 2026 г.). Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". 

Задължително е предварително записване на тел. 02 9432 312 (в работни дни, между 9:00 и 12:00 часа).

При прегледите пациентите трябва да носят със себе си цялата си налична медицинска документация.

Важно уточнение: Безплатните прегледи не включват безплатна рентгенова снимка или друг тип образно изследване. Ако такова се наложи, то ще трябва да бъде заплатено от пациента по ценоразписа на болницата.

