Проучване: Прекомерното гледане на сериали води до самота

Прекомерното гледане на сериали често се възприема като безобиден начин за отмора, но според изследване на списание PLOS One, при някои хора то може да се превърне в зависимост, тясно свързана със самотата.

Според изследването хората, които практикуват т.нар. binge-watching (гледане на голям брой епизоди от сериал един след друг за кратък период от време), значително по-често изпитват чувство на социална изолация.

Изследването е проведено от професори Сяофан Юе и Син Цуй от университета Хуаншан в Китай. В него са участвали 551 възрастни, които интензивно гледат телевизионно съдържание – поне по 3,5 часа на ден и повече от четири епизода седмично.

Над 60% от тях покриват критериите за зависимост. Тя се характеризира се с обсебване, увеличаващо се време пред екрана и негативни последици за работата и личните отношения.

Сред зависимите зрители по-високите нива на самота са пряко свързани с по-тежки симптоми на проблемно гледане. Интересното е, че при интензивните, но незасегнати от зависимост участници такава връзка не се наблюдава, което подсказва, че зад двете форми стоят различни психологически механизми.

Учените установяват още, че самотата е тясно обвързана с мотивацията за „бягство от реалността" и с търсенето на емоционално облекчение чрез сериалите.

За много хора телевизионните истории се превръщат в начин за притъпяване на негативни чувства и компенсиране липсата на социална близост.

Данни на Световната здравна организация показват, че около 16% от населението по света страда от самота, а социалната изолация е призната за сериозен риск за здравето, свързан със сърдечни заболявания, диабет, депресия и тревожност.

Авторите отбелязват, че изследването не доказва причинно-следствена връзка между самотата и гледането на сериали. Тоест не може да се заключи, че едното води до другото и обратното. Освен това фокусът е само върху телевизионните сериали, без да се включват платформи като YouTube и TikTok.

Въпреки ограниченията, резултатите подчертават, че за част от хората прекомерното гледане на сериали служи като механизъм за справяне със социалната изолация и емоционалния дискомфорт.