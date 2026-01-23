Случаите на грип в Пловдив се увеличават, решават за епидемия в понеделник

Повече са отсъстващите от час и деца, и учители

Броят за заболелите от грип в Пловдив се увеличава и към обяд днес отсъстващите ученици са вече 21%, вчера са били 18,97 на сто. При учителите ръстът е от 6,16 на 6,80%, съобщи за "24 часа" директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров с уточнението, че в тази справка не влизат децата и преподавателите, които са втора смяна на училище.

При най-малките деца - до 4 г., се забелязва лек спад - от 149 на 143 на 10 000 души. Във възрастовата група от 5 до 14 години обаче има покачване - от 110 на 129 на 10 000. Намалява заболеваемостта при хората на и над 65 г. - от 14,99 на 10,49 на сто.

"В понеделник следобед имаме щаб и тогава ще решим дали да обявим грипна епидемия", обясни д-р Аргиров. Ако заболелите са се увеличили дотогава, ограниченията заради грипа ще влязат в сила най-вероятно от сряда.