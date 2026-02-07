За да живеете по-дълго, ходете бързо още поне 5 минути на ден

Дори минимално увеличаване на физическата активност може да намали риска от ранна смърт с 10%

Че заседналият начин на живот е виновен за редица здравословни проблеми като диабет, инсулт, инфаркт и дори рак, се знае отдавна, но наскоро учени успяха да докажат, че дори малки физически усилия значително намаляват риска от разболяване.

Международен екип от учени от Великобритания, Норвегия, Швеция и САЩ са проследили начина на живот на общо 135 046 души в своите държави. Подбрали са възрастни хора, за които не съществуват данни, че имат проблеми с мобилността или пък страдат от хронични заболявания. Помолили са ги за известно време да носят датчици за измерване на физическата активност, за да установят тяхната ежедневна рутина. Периодично им възлагали да увеличават времето, в което ходят или тренират, като са проследявали и медицинските им показатели до навършване на 63 г.

Анализирайки получените в продължение на осем години резултати, изследователите са стигнали до заключение, че дори 5 минути повече дневна активност редуцира риска от ранна смърт с 10%. А ако се намали с половин час времето, в което човек седи седнал, това може да предотврати с около 7% смъртните случаи на млади хора в световен мащаб. С 6 на сто по-малко биха били те, ако пък неспортуващите започнат да правят 2-минутни упражнения с умерена активност всеки ден.

Освен това те са открили, че ефектът е по-голям при тези, които прекарват повече от 11 часа в седящо положение

Ако бъдат убедени да станат и да се движат само половин час, рискът от ранна смърт при тях намалява с 10%. Ако го правят бързо или пък извършват някакви упражнения, ефектът е още по-голям. Защото е установено, че час физическа активност дневно намалява риска с 25 процента.

В статия за специализираното медицинско издание The Lancet извършилите проучването учени пишат, че са много обнадеждени от получените резултати, тъй като те са показали, че 30-минутна промяна в ежедневната рутина е осъществима в реална обстановка дори при тези, които водят най-заседнал начин на живот. А това е изключително важно, защото предишни изследвания на връзката между заседналия начин на живот и ранната смърт до голяма степен са пренебрегвали факта, че някои хора не могат или не желаят да спазват препоръчителните 150 минути физическа активност седмично. Става въпрос най-вече за случаи, в които здравословни състояния като затлъстяване, неподвижност и сърдечни проблеми влияят на способността на човек да спортува.

Затова учените продължават да търсят доказателства какви малки промени в ежедневието могат да помогнат. Сред тях например е

да не използваш ескалатор, а да се качваш по стълби

Да отиваш до магазина пеша, дори да се налага да носиш тежка чанта с покупки, защото по този начин тренираш тялото си.

“Това е отличен анализ, използващ най-добрите налични източници на данни и прави крачка напред от информацията, с която сме разполагали до момента. Въпреки че може да изглежда като поредното проучване от типа “повечето физическа активност е полезна”, авторите му са добавили важни нови подробности”, коментира пред “Дейли мейл” професор Айдън Дохърти от Оксфордския университет.

Той не е участвал в международното изследване, но приема работата на колегите си като много навременна и полезна, тъй като здравните системи по света са под голямо напрежение заради увеличаващи се болни в следствие на заседнал начин на живот.

Още повече че и австралийско проучване наскоро също установи как чрез малки, ежедневни промени може да се живее по-дълго. Учени от Университета в Сидни откриха, че е възможно рискът от преждевременна смърт да бъде намален с поне 10%,

ако хората спят 15 минути повече,

добавят две минути упражнения и половин порция зеленчуци към дневния си режим. “Нашите тестове показаха, че комбинирането на малки промени в няколко дейности може да предложи по-мощна и устойчива стратегия за подобряване на здравните резултати, отколкото насочването към големи изменения на поведението”, коментира диетологът Никълъс Комел, който е участвал в австралийското изследване.

Въпреки това препоръките на Световната здравна организация (СЗО) продължават да са за 150 минути умерена физическа активност седмично или 75 минути енергична, което според някои експерти е непостижимо за хора, водещи заседнал начин на живот. Според тях с преминаването към дистанционна работа и агресивното навлизане на информационни технологии вече се наблюдават поколения, които въобще не се движат. Дори и тези, които ходят в офис, обикновено цял ден са заковани пред компютъра, след което пътуват с градския транспорт или шофират до къщи, за да седнат отново пък пред телевизора. По данни на СЗО недостатъчната физическа активност е четвъртата най-честа причина за смърт в света, което се равнява на 3,2 милиона изгубени живота преждевременно всяка година.