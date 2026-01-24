Един на всеки трима хървати смята, че е с наднормено тегло

Две трети от възрастните в Хърватия смятат, че са с наднормено тегло, а близо половината никога не са получавали конкретен съвет от лекар как да контролират теглото си, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на проучване на фармацевтичната компания „Ново Нордиск" (Novo Nordisk), предава БТА.

Проучването, проведено съвместно с „Ипсос" (Ipsos) през януари сред представителна онлайн извадка от 401 души на възраст между 18 и 60 години, установи, че 65% от анкетираните се възприемат като хора с наднормено тегло, а един на всеки петима определя наднорменото си тегло като значително. В същото време 47% от анкетираните заявяват, че никога не са получавали конкретни насоки за контрол на теглото от своя лекар.

Резултатите от проучването показват също, че за Нова година 76% от анкетираните си дават обещания, свързани със здравето, но шест от десет се отказват от тях през първите три месеца. Само един от всеки петима търси професионална помощ, най-често от лични треньори или диетолози.

От „Ново Нордиск" заявиха, че затлъстяването трябва да се лекува като хронично заболяване, изискващо холистичен и състрадателен подход. В световен мащаб един на всеки седем души е със затлъстяване и се очаква броят на хората с наднормено тегло да достигне два милиарда през следващото десетилетие, което води до сериозни здравни и икономически последици.

На европейско ниво 43% от хората не знаят, че Световната здравна организация класифицира затлъстяването като хронично заболяване, а 55% от хората със затлъстяване посочват липсата на подкрепа като основна пречка за дългосрочното управление на теглото.