106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнес в Хавай (Видео)

Докато мнозина празнуват рождения си ден с торта, почивка и релаксация, един жител на Хавай празнува по различен начин.
На 106 години д-р Джеймс Чоу реши да направи това, което прави почти всеки ден от седмицата – да отиде във фитнеса, за да тренира.
Малко след пенсионирането си на 68-годишна възраст, Чоу се разболява и по-късно открива, че има диабет.
Започва да ходи на фитнес и се придържа към тренировките до такава степен, че в един момент пропуска само Коледа.
Неговата тайна за дълголетие са „упражненията", казва Чоу.
Той също така има стабилна диета с храни като тофу и ориз и други прости храни, за да поддържа доброто си здраве.
Чоу е роден в Китай и среща жена си по време на Втората световна война, когато пристига в САЩ с китайските въздушни сили.
През годините работи в захарната плантация на Мауи, преди да се премести в Оаху през 50-те години.
Мъжът има магистърска степен от Техническия университет на Джорджия и докторска степен от Оклахома Стейт.
На 68-годишна възраст се пенсионира от работата си като професор по инженерство в Университета на Хавай в Маноа.
„Бъдете мили с хората и хората ще бъдат мили с вас", съветва Чоу.
At 106 years old, Dr. James Chou chose to do what he does nearly every day of the week, head to the Pearl City 24 Hour Fitness for a workout.— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) January 15, 2026
