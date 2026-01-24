ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 години в помощ на учители, ученици, родители

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22156478 www.24chasa.bg

106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнес в Хавай (Видео)

2756
Д-р Джеймс Чоу във фитнеса Кадър: Екс/HawaiiNewsNow

Докато мнозина празнуват рождения си ден с торта, почивка и релаксация, един жител на Хавай празнува по различен начин.

На 106 години д-р Джеймс Чоу реши да направи това, което прави почти всеки ден от седмицата – да отиде във фитнеса, за да тренира.

Малко след пенсионирането си на 68-годишна възраст, Чоу се разболява и по-късно открива, че има диабет.

Започва да ходи на фитнес и се придържа към тренировките до такава степен, че в един момент пропуска само Коледа.

Неговата тайна за дълголетие са „упражненията", казва Чоу.

Той също така има стабилна диета с храни като тофу и ориз и други прости храни, за да поддържа доброто си здраве.

Чоу е роден в Китай и среща жена си по време на Втората световна война, когато пристига в САЩ с китайските въздушни сили.

През годините работи в захарната плантация на Мауи, преди да се премести в Оаху през 50-те години.

Мъжът има магистърска степен от Техническия университет на Джорджия и докторска степен от Оклахома Стейт.

На 68-годишна възраст се пенсионира от работата си като професор по инженерство в Университета на Хавай в Маноа.

„Бъдете мили с хората и хората ще бъдат мили с вас", съветва Чоу.

Още здравни новини вижте тук
Д-р Джеймс Чоу във фитнеса Кадър: Екс/HawaiiNewsNow

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Сила за живот

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)