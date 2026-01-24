106-годишен китаец отпразнува рождения си ден във фитнес в Хавай (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато мнозина празнуват рождения си ден с торта, почивка и релаксация, един жител на Хавай празнува по различен начин.

На 106 години д-р Джеймс Чоу реши да направи това, което прави почти всеки ден от седмицата – да отиде във фитнеса, за да тренира.

Малко след пенсионирането си на 68-годишна възраст, Чоу се разболява и по-късно открива, че има диабет.

Започва да ходи на фитнес и се придържа към тренировките до такава степен, че в един момент пропуска само Коледа.

Неговата тайна за дълголетие са „упражненията", казва Чоу.

Той също така има стабилна диета с храни като тофу и ориз и други прости храни, за да поддържа доброто си здраве.

Чоу е роден в Китай и среща жена си по време на Втората световна война, когато пристига в САЩ с китайските въздушни сили.

През годините работи в захарната плантация на Мауи, преди да се премести в Оаху през 50-те години.

Мъжът има магистърска степен от Техническия университет на Джорджия и докторска степен от Оклахома Стейт.

На 68-годишна възраст се пенсионира от работата си като професор по инженерство в Университета на Хавай в Маноа.

„Бъдете мили с хората и хората ще бъдат мили с вас", съветва Чоу.