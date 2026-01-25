ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: Англичаните се отказват от белия хляб, наблягат на протеините от зеленчуци

Великобритания се отказва от белия хляб и традиционния английски чай. Британските власти направиха мащабно проучване как хранителните навици в страната се променят, за да могат да осигурят по-надеждни доставки в бъдеще на фона на климатични промени и военни конфликти. От какво още са се отказали англичаните и с какво са го заменили в менюто си, разказва Нова тв.

Макар да живеят на остров, британците не остават изолирани от световната еволюция на вкусовете, а именно да се консумират п овече здравословни храни. Проучването е показалонапример, че във Великобритания се пие три пъти повече обезмаслено мляко, отколкото пълномаслено.

„Работя в голяма компания в Лондон и в началото на всяка година получаваме нещо като справочник за тенденциите в храненето, за да бъдем по-близо до вкусовете на клиентите си при разработването на нови рецепти. Това, което ни дадоха за 2026 г., е да правим ястия, в които протеините да идват от бобови растения като грах, боб, леща, нахут, а не от месо, както бе досега", обясни Асен Ибров, майстор-готвачът.

Преди три години той печели сребърен медал в най-голямото състезание за приготвяне на агнешко в Англия. Днес обаче все по-често му се налага да готви без месо. Консумацията на черен и пълнозърнест хляб в Англия се е увеличила с 30%, а тази на плодови сокове три пъти.

„В България ми се струва, че все още малко се мисли по въпроса на правителствено ниво, но браншът определено го прави. В края на месеца съм поканен на национален кулинарен форум „Еволюция на вкуса", на който ще се разискват точно такива въпроси. Събираме се в Стара Загора готвачи от цяла България, за да представим своите виждания и умения", поясни Асен Ибров.

Дали това означава, че и някои наши, популярни ястия си отиват?

„Не мисля, че българската, традиционна кухня замира, но вероятно малко ще се измени", каза още майсторът.

