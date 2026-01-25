Грип, аденовируси, но и COVID върлуват в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това показват резултатите от епидемиологията, базирана на отпадните води

През изминалата седмица в София има много случаи на грип, но има и COVID-19. Имало е и пик на аденовирусите. Това показват резултатите от епидемиологията, базирана отпадните води, обясни в ефира на "Събуди се" по Нова тв д-р Сергей Иванов.

Какво представлява епидемиологията, базирана на отпадните води?

Отпадната вода се обработва, за да се стигне до малка капка, в която се търсят вирусите, обясни д-р Иванов. Ако се забележи, че в количеството на отпадните води даден вирус нараства, това означава, че има епидемия.

Той посочи, че се изследват градовете София, Пловдив, Бургас и Варна, като през зимата се наблюдава и Банско.

Д-р Иванов обобщи: В момента масовата заболеваемост е от парагрипни, аденовируси и норовируси. Засега грипът се разминава, защото няма много високи епидемиологични стойности, а вирусите, които се отчитат, се прекарват по-леко.