ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майка нахлу в училище в карловско село, разправя с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22157802 www.24chasa.bg

Грип, аденовируси, но и COVID върлуват в София

2160
Д-р Сергей Иванов КАДЪР: БНТ

Това показват резултатите от епидемиологията, базирана на отпадните води

През изминалата седмица в София има много случаи на грип, но има и COVID-19. Имало е и пик на аденовирусите. Това показват резултатите от епидемиологията, базирана отпадните води, обясни в ефира на "Събуди се" по Нова тв д-р Сергей Иванов.

Какво представлява епидемиологията, базирана на отпадните води?

Отпадната вода се обработва, за да се стигне до малка капка, в която се търсят вирусите, обясни д-р Иванов. Ако се забележи, че в количеството на отпадните води даден вирус нараства, това означава, че има епидемия.

Той посочи, че се изследват градовете София, Пловдив, Бургас и Варна, като през зимата се наблюдава и Банско.

Д-р Иванов обобщи: В момента масовата заболеваемост е от парагрипни, аденовируси и норовируси. Засега грипът се разминава, защото няма много високи епидемиологични стойности, а вирусите, които се отчитат, се прекарват по-леко.

Още здравни новини вижте тук
Д-р Сергей Иванов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)