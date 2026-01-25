Доц. Мангъров: Много деца постъпват в болница с грип, без да има нужда

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, а повече от половината са с грип, което е обичайно за сезона. Това каза доц. Атанас Мангъров, инфекционист и педиатър от Инфекциозната болница в София, в ефира на „Събуди се" по Нова.

По негови думи в повечето случаи болни деца се хоспитализират, без да има нужда, защото „родителят няма желание да се занимава с детето у дома". Също така посочи, че това се случва навсякъде в страната. Той допълни, че така се и усвояват и клинични пътеки.

Мангъров каза още, че често, когато пациентите са хоспитализирани, на третия ден искат да се приберат, защото вече са разбрали какво трябва да правят за лечението на детето.

Той каза, че родителите трябва да следят за общото състояние на детето и дали има температура. Също така обясни, че антибиотик се прилага при бактериално усложнение, което обикновено се получава на 7-8 ден. Като преди това трябва да се направи преоценка на състоянието на детето, за да се прецени дали има нужда от такова лечение.

За препаратите срещу грип той посочи, че не са „панацея" и трябва да се прилагат в първите 24 часа. Също така дразнят стомаха, което води до повръщане при детето, а оттам – влизане в болница.

Детето, което е боледувало, може да отиде на училище, ако 2 дни не е вдигало температура, допълни той.

По повод онлайн измами с лекарства, в които е замесено неговото име, Мангъров каза, че не рекламира медикаменти за простата.