Грипът настъпва и в Пловдив, утре решават за епидемия

Ситуацията е тежка, отделенията са пълни, описа инфекционист

Заболелите от грип в Пловдив се увеличават непрекъснато, отделенията са пълни, има и пациенти с фатален изход, научи "24 часа".

"Ситуацията е тежка, напомня за първата и втората вълна на COVID", описа инфекционист. По думите му ситуацията никак не е лека.

Най–много заболели има при децата. Те го разнасят и заразяват и учители. "Изкарах тежък грип и още се възстановявам. Първите два дни бях с 39 градуса", разказа детската учителка Ангелина Василева.

Директорът на РЗИ в Пловдив доктор Аргир Аргиров в петък обясни, че отсъстващите ученици са вече 21%, а при учителите ръстът е на 6,80%.

В понеделник следобед има щаб и на него ще се реши дали да бъде обявена грипна епидемия.