ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН: Има риск от масово насилие срещу цивилното на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22159294 www.24chasa.bg

Грипът настъпва и в Пловдив, утре решават за епидемия

24 часа Пловдив онлайн

2368
Не се самолекувайте при грип Снимка: Архив

Ситуацията е тежка, отделенията са пълни, описа инфекционист

Заболелите от грип в Пловдив се увеличават непрекъснато, отделенията са пълни, има и пациенти с фатален изход, научи "24 часа".

"Ситуацията е тежка, напомня за първата и втората вълна на COVID", описа инфекционист. По думите му ситуацията никак не е лека.

Най–много заболели има при децата. Те го разнасят и заразяват и учители. "Изкарах тежък грип и още се възстановявам. Първите два дни бях с 39 градуса", разказа детската учителка Ангелина Василева.

Директорът на РЗИ в Пловдив доктор Аргир Аргиров в петък обясни, че отсъстващите ученици са вече 21%, а при учителите ръстът е на 6,80%.

В понеделник следобед има щаб и на него ще се реши дали да бъде обявена грипна епидемия. 

Още здравни новини вижте тук
Не се самолекувайте при грип Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)