Край на грипната епидемия във Варна, учениците се връщат в клас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учениците се връщат в класните стаи от утре, 27 януари, реши комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания във Варна.

С нейно решение се слага край на грипната епидемия във Варна и областта.

Носенето на маски в лечебните заведения остава задължително.

В периода 19-25 януари броят на заболелите е спаднал с 22% от 230 на 180 на 10 хил. души.

Най-висока е заболеваемостта сред възрастовата група 0-4, където 8,5% от децата са болни. При група 5-14 години обаче има сериозен спад, а болните съответно са 432 на 10 хил., спрямо 767 на 10 хил. от преди седмица.

Грипната епидемия във Варненско беше въведена на 14 януари, седмица по-късно противоепидемичните мерки бяха удължени до днес, 26 януари, включително.