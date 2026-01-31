Лекарите от „Общество по лекарствените гъби България“ съветват прием на висококонцентрирани препарати от лечебни гъби като „Имюн Модулатор“ за подобряване на имунния статус и качеството на живот
Съвременната медицина все по-често разглежда лечението на онкологични заболявания не само като борба с тумора, а като цялостна грижа за организма – имунологична, физиологична и психоемоционална. Именно в този контекст интересът към комплементарните натурални подходи, които могат да подпомогнат пациента по време на стандартната медицинска терапия, е все по-голям.
Препаратът „Имюн Модулатор“ на Dr. Biomaster е натурален продукт за имунна модулация и е една от най-силните натурални формули от лечебни гъби, която може да бъде открита на световния пазар. Продуктът е предназначен да бъде част от цялостен, лекарски контролиран подход при онкологични и други сериозни хронични заболявания. Препаратът е подпомогнал хиляди пациенти в България и Европа през последните 20 години.
Имунната система – ключов фактор при онкологични състояния
Научните данни показват, че имунната система играе съществена роля както в разпознаването на туморните клетки, така и в контрола на възпалителните процеси и възстановяването на организма. При пациенти с онкологични диагнози често се наблюдава имунен дисбаланс, причинен както от самото заболяване, така и от агресивни терапии, които са част от стандартното онкологично лечение.
В този смисъл, все повече изследвания се фокусират върху натуралните имуномодулатори – вещества, които не „стимулират“ безразборно имунитета, а напротив - подпомагат неговото балансиране и адаптивен отговор.
Лечебните гъби – обект на сериозен научен интерес
„Имюн Модулатор“ съдържа възможно най-високо концентрирани, стандартизирани екстракти от лечебни гъби с доказан произход и доказан профил на безопасност. Продуктът се отличава с много високо съдържание на гъбени бета-глюкани, които от десетилетия са обект на научни изследвания в Азия, Европа и САЩ. Комплексите от полизахариди и β-глюкани са много добре изследвани в научната литература и за тях е доказано, че:
- модулират вродения и придобития имунен отговор
- подпомагат активността на NK-клетките и макрофагите
- регулират възпалителните процеси
- подкрепят общата физиологична устойчивост на организма
Комплементарна терапия
В Япония и Китай от десетилетия съществува интегративен онкологичен подход, при който стандартната конвенционална терапия (химиотерапия, лъчетерапия, хирургия)
се съчетава със стандартизирани β-глюкани, извлечени от някои от най-известните лечебни гъби (напр. Кориолус, Шийтаке, Кордицепс, Херициум и др. ).
Научната литература показва, че комплексният подход в действителност може да подобри имунния отговор и поносимостта към химиотерапията, като в част от проучванията приемът на висококонцентрирани полизахариди от лечебни гъби е дори асоцииран с по-добро общо преживяване и по-добро качество на живот.
В този смисъл, „Имюн Модулатор“ се използва от лекарите в рамките на т.нар. комплементарна терапия – подход, който се използва паралелно с конвенционалната медицина с цел:
- модулиране на функциите на собствената имунна система и по-добра поносимост на терапиите;
- подпомагане възстановителните процеси;
- подобряване на качеството на живот и преживяемост.
Все повече онколози и интегративни лекари признават значението на този модел, при който пациентът е поставен в центъра, а терапията се разглежда комплексно.
Контрол, качество и прозрачност
Формулата на „Имюн Модулатор“ е създадена с фокус върху изключително високата концентрация на активни съставки – без аналог на пазара. Всяка партида от продукта е преминала строг контрол чрез обширни анализи в престижната германска лаборатория AGROLAB.
„Имюн Модулатор“ е помощ за хората, които търсят научно обоснована, натурална подкрепа, съчетана с уважение към медицината, базирана на доказателства, и индивидуалния подход за всеки пациент.
Препоръчва се консултация с лекар-микотерапевт от медицинския екип на Dr.Biomaster и „Общество по лекарствените гъби България“, особено при пациенти на активна терапия.
