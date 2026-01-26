Пловдив в грипна епидемия от сряда, децата ще учат онлайн

При строги мерки ще се проведат само насрочените олимпиади

Пловдив ще е в грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари т. г., включително. Това обявиха директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров, областният управител проф. Христина Янчева и Мариана Симеонова, началник на отдел в Регионалното управление на образованието (РУО).

В това време децата ще учат онлайн. Детските градини и ясли ще работят, но няма да се допуска смесване на групи. Филтрите при приемане на децата сутрин ще си ги организират директорите.

"И тази година дойде денят в който трябва да обявим противоепидемичните мерки. От сутринта данните, които са очаквани, са за 225,18 на 10 000 души заболеваемост. Това наложи издаване на заповедта", обясни д-р Аргиров. И изброи още мерки, които се въвеждат: преустановяват се свиждания в лечебни заведения и структури за специални услуги в областта, както и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, лечебните заведения трябва да приведат в изпълнение планове за действие в условия на епидемия, няма да има присъствени групови извънкласни дейности, екскурзии и спортни празници. Изключение правят ученическите олимпиади и състезания. На 31 януари ще има олимпиада по философия областен кръг, на 1 февруари - по химия. Началникът на РУО и директорът на училището ще трябва да организират и контролират осъществяването на мерките, намален брой ученици във всяко помещение, минимум метър и половина дистанция и без струпване на входа и изхода.

"За първи-четвърти клас часовете ще са по 20 минути, от пети до седми - 30 минути, а за осми до дванадесети - 40 минути", заяви Мариана Симеонова от РУО. По данни от 23 януари най-висок процент отсъстващи ученици има в общините Брезово, Първомай и Съединение, но тази справка трябва да се уточни, защото е възможно родителите да не са пуснали децата си на училище по семейни причини и да са взели мерки превантивно. "Ако в петък сме имали 7,5% отсъстващи учители, днес за първа смяна е бил над 20%", каза още Симеонова.

Най-засегнатата от грипа група е на децата до 4 години - над 780 на 10 000. Най-добри са данните за хората на 65 и повече години, където са 70 на 10 000. "Ние сме в постоянна връзка с всички лечебни заведения и училищата и събирахме ежедневно информация. И за свободните легла, и за наличие на медикаменти. Винаги можем да реагираме", добави шефът на РЗИ. Според него има свободни места в болниците, но справките са динамични. Изяло заети са само леглата за възрастни в болницата в Раковски.

"Сега в момента няма грипни ваксини, но не препоръчвам лечението да е самоволно. Най-добре е хората да се обръщат към семейните лекари. Нашата молба е да се спазват мерките, сега има заповед, има кой да контролира изпълнението, но ако няма самоконтрол, какво значи ние да вървим по улиците и да следим", призова д-р Аргир Аргиров.

Заповедта за мерките е съгласувана със София и ще бъде публикувана.