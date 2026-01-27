ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От днес учениците във Варна се връщат в клас, Пловдив е в грипна епидемия от сряда

Класна стая

Грипната епидемия във Варна се отменя и учениците се връщат в класните стаи от вторник.

Причината за отмяната на грипната епидемия е спадналата заболеваемост. Тя вече е 180 на 10 000 души. Носенето на маски в здравните заведения обаче остава задължително.

Грипна епидемия във Варненска област бе обявена на 14 януари, а на 19 януари бе удължена с още 4 дни.

В сряда Пловдив влиза в грипна епидемия. Децата там ще учат онлайн от 28 януари до 6 февруари. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения и структури за специални услуги в областта, както и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации. Отменят се присъствените групови извънкласни дейности. В този период обаче има две олимпиади - по философия и по химия, които ще се проведат.

Добрич от тази седмица е в нормален режим, а в Бургас мерките са до 30 януари, съобщава БГНЕС.

Класна стая

