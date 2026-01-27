Безплатни очни прегледи ще се провеждат в Очна болница VISION в понеделниците на февруари - месецът за информираност за макулната дегенерация. Заболяването прогресивно води до загуба на централното зрение, а сред най-честите симптоми са появата на тъмни петна, затруднения при четене и разпознаването на лица, правите линии изглеждат изкривени.

Очното заболяване е често срещано с напредване на възрастта и обикновено се проявява след 55-60-годишна възраст, а след 70-годишна възраст процентът на заболелите рязко нараства.

Инициативата ще се осъществи на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 86 и е насочена към хората над 60-годишна възраст със съмнения за макулна дегенерация, уточняват от VISION. Пациентите трябва предварително да запишат час на 0700 89 003 или на 0883 511 121, както и на [email protected].

VISION е първата клиника в България, въвела най-новото и иновативно лечение на макулната дегенерация, което използва неинвазивна технология, за да подобри зрението и да забави прогресията на заболяването. При някои пациенти подобрение на състоянието може да се усети още след първите седмици. Процедурите са безопасни, не предизвикват болка или неприятни усещания. Неинвазивни са, без разширение на зениците. Лекарят специалист предварително обяснява на пациента стъпка по стъпка етапите на процедурата.