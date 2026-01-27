Проф. Тодор Кантарджиев: 60% от антибиотиците в България се изписват неправилно

35 000 в Европа умират от инфекции, които не се лекуват с антибиотици заради резистентност

В България антибиотиците се използват много неразумно, по това сме на едно от първите места в Европа, смята проф. Тодор Кантарджиев, бивш шеф на Националния център по заразни и паразитни болести.

35 хиляди души в Европа умират от инфекции, които не могат да се излекуват с антибиотици поради микробична резистентност - микробите не се поддават на лечение с антибиотици. В нашата страна в последните години също настъпиха такива проблеми, особено във вътреболничните инфекции, причинени от клипсиери, които са с много висока резистентност и не знаят с какво да ги лекуват, съсипват им бъбреците. И две години моля колегите си, които са на позиции, да напишат инструкции.

Това заяви проф. Тодор Кантарджиев пред Нова тв в коментар на приетата програма за финансиране на антибиотици.

В България 60% от антибиотиците са неправилно изписани в доболничната помощ и сме на едно от първите места в Европа. Ползвали сме ги много и неразумно, каза бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

За него правилното поведение е да се направи антибиограма, да се мине през лаборатория. И първо се дава широкоспектърния антибиотик, а след два дни, като излязат резултатите, се дава друг антибиотик, вече конкретен за въпросната бактерия, обясни той схемата, по която трябва да се лекува. Антибиограма за 7 антибиотика се плаща от НЗОК, допълни професорът. Конвенционалното излиза за 48 часа.

Ако се дават антибиотици в селското стопанство и на животните, ако системата в Европа не е единна, ефектът ще е като при Зелената сделка, коментира още Кантарджиев.

Вървим към пика на грипа и очакваме скоро да падне, допълни той. Много по-малко случаи имаме от миналата година и тази четвърта седмица имаме съвсем малко увеличение спрямо третата.