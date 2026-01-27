Ива Христова: Започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Западна Европа повечето страни минаха пика, допълнително при нас започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива, така че тази седмица ми се вярва, че ще е пикът и ще започне намаляването. Това каза пред БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Четири области са в предепидемична ситуация.

В момента епидемия има само в две области – Бургас и Пловдив, уточни проф. Ива Христова.

„Пловдив е нова област, която прескочи предепидемичната ситуация. Доста бързо нарасна заболямостта", уточни проф. Христова.

Миналата седмица в епидемична ситуация са били още Варна и Добрич, като в Добрич нивата вече са спаднали, а във Варна вирусът все още циркулира активно.

Четири нови области са в предепидемична ситуация:

„Това говори за скок на заболеваемостта там и ако тази тенденция продължи е твръде вероятно следвщата седмица да ги видим в епидемия. Това са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен."

Проф. Христова обясни, че пикът на грипната епидемия наближава.

"Има известни основания да се мисли, че пикът е наблизо, освен това интересно е, че последните седмици заболеваемостта е по-ниска, спрямо същия период на миналата година".