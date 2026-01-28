ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Китай няма случаи на заразени с вируса Нипа

КМГ

2112
Снимка: Китайска медийна група

Настоящата епидемия от вируса Нипа в Индия е концентрирана предимно в щата Западен Бенгал, който не граничи с Китай, съобщиха от Държавното управление за контрол и превенция на заболяванията, съобщава КМГ.

Вирусът Нипа се предава главно чрез директен контакт със заразени животни, болни хора или замърсени предмети и повърхности. Предвид слабата му устойчивост в околната среда, рискът от мащабно заразяване е минимален. След цялостна оценка се счита, че настоящата епидемия от вируса Нипа в Индия ще има сравнително ограничено въздействие върху Китай.

Към момента в страната не са установени случаи на заразени с вируса Нипа. В същото време обаче съществува определен риск от внасяне на инфекцията от чужбина, поради което е необходимо да се засилят превантивните мерки, посочват от управлението.

След избухването на епидемията в Индия, китайските органи за контрол и превенция на заболяванията предприеха незабавни действия, като наблюдават внимателно развитието на ситуацията и провеждат периодични оценки на риска.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

