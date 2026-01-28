ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално прочистване на бедрена артерия направиха хирурзи в Г. Делчев

Тони Маскръчка

1136
Уникална операция на бедрена артерия направиха хирурзи в Г. Делчев. СНИМКА: МБАЛ "Ив. Скендеров"

Уникална операция на бедрена артерия направиха хирурзи в Г. Делчев. Екип от лекари към отделението по Инвазивна кардиология на МБАЛ "Иван Скендеров" - доц. д-р Кръстев, д-р Димитров, д-р Шабани и д-р Вълчев, съвместно с представител на компания производител извършиха процедура - орбитална атеректомия на бедрена артерия. Това се прави за първи път в Гоце Делчев и е само четвъртата такава процедура, направена в България.

Касае се за пациент с непрестанни болки в крака при ходене. В миналото е бил лекуван по стандартния начин с балонна ангиопластика в столична клиника, но поради тежката увреда и калционоза на артерията, резултата не е бил оптимален.

"А сега направихме процедурата със специален катетър с корона, която се върти с високо обороти до 90000 в минута и изчиства стената на артерията от стесненията.
Пациент се възстанови отлично и вече е изписан без оплаквания", съобщиха от болницата.

